Forrás: Police.hu

Volt egyszer egy falunap.

– Gyerekként láttam a Jonatán kta bemutatóját a nyírgyulaji falunapon, és komoly hatással voltak rám. Akkor már csodálgattam a testépítőket, és nagyon tetszett, ahogy ilyen forma, atletikus, nagy darab fickók egyenruhában kommandóznak. Arról álmodoztam, hogy egyszer majd egy leszek közülük, de akkor ez még tényleg álomnak tűnt, mert csenevész fiú voltam – idézte fel hazánk egyik legnagyobb darab rendőre, aki 14 évesen vett először súlyokat a kezébe. – Akkor már elég nyilvánvalónak tűnt, hogy a magasságam megvan, illetve meglesz ahhoz, amire vágytam, már csak az izmok hiányoztak rólam. Szerencsére a testépítés a bátyámat is érdekelte, és megengedte, hogy használjam a súlyait és a fekve nyomó padját. Együtt is edzegettünk a házunk teraszán, és ráéreztem. Az eltökéltségem is megvolt hozzá, bár ez visszafelé is működött, mert ahogy a gyúrás eredménye mutatkozni kezdett rajtam, céltudatosabbá és fegyelmezettebbé váltam; arról nem is beszélve, hogy felfelé is növésben voltam. Végül 193 centinél álltam meg.

A mátészalkai Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségizett, de edzőterembe ott se járt.

– Sosem volt edzőm, a gyakorlatokat és az ismétléseket mindig egyénileg csináltam, ráadásul sokáig csak otthon, viszont még középiskolásként elkezdtem orientálódni az erőemelés felé. Az interneten figyeltem fel a fekvenyomóversenyekre, és ennek révén az erőemelésre, ami ezen kívül még két szakágból, guggolásból és felhúzásból áll. Ez annyira megtetszett, hogy erre gyúrtam, és a különféle versenyeken olyan jó eredményeket értem el, hogy meg is lett hozzá a szükséges motivációm – foglalta össze Kecskés Dávid, aki tíz évvel ezelőtt, a Miskolci Rendvédelmi Technikum elsőéves tanulójaként vett részt először erőemelő versenyen, méghozzá egy hónappal tanévkezdés után.

– Mészáros László fekvenyomó világbajnok rendezett nálunk házi bajnokságot, amit 180 kilóval sikerült megnyernem. A rákövetkező évben a HPC Skitec Raw Power budapesti fekvenyomóversenyén lettem első szintén 180 kilóval, és abban az évben a technikum sportnapján is megnyertem a házi fekvenyomóversenyt 170 kilóval.

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályára szerelt fel 2014 márciusában, majd 2017 szeptemberétől a Mátészalkai, 2020 februárjától pedig a Nyírbátori Rendőrkapitányságon volt járőr és járőrvezető. Közben többször is állt a dobogó legtetején, jellemzően 140 kilogrammos súlycsoportban: Global Powerlifting Alliance (GPA) Európa-kupa (2016), Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa (2018), Hungarian Powerlifting Congress (HPC) Scitec Raw Power feknyenyomókupa (2018), Global Powerlifting Commitee (GPC) világbajnokság (2018), Vitaflex Powerlifting Day (2019), HPC erőemelő ligakupa (2019), GPC Európa-bajnokság (2019) és World United Amateur Powerlifting (WUAP) világbajnokság (2020).

Forrás: Police.hu

– Nyírbátorban kezdtem edzőterembe járni, és ma is egy ottani gym a főhadiszállásom, de ha nem vagyok készenlétes, akkor hetente egyszer egy debreceni teremben is előfordulok – magyarázta, és kérdésre válaszolva hozzátette, a bemelegítéssel és levezetéssel együtt két és fél órás edzésprogramját hetente négyszer teljesíti. – Nincs speciális diétám, mindenfélét megeszek, persze főleg tésztát, és verseny előtt a szokásosnál több gumicukrot fogyasztok, mert bennem az szívódik fel a leggyorsabban.

És jött a világrekord.

– Éreztem, hogy jó a formám, és éhes is voltam a győzelemre, de nem gondoltam volna, hogy 25 kilóval döntöm meg a GPC világcsúcsát, ami akkor 380 kilogramm volt. Versenyen azóta se tudtam felhúzni 405 kilót, csak 400-at, amivel egy évre rá szintén nyertem – idézte fel a Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa 2020 szeptemberi kiskunfélegyházi döntőjének bámulatos eredményét, amelyet szintén 140 kilogrammos súlycsoportban ért él. A rekord dicsfényét erősítette, hogy ezen a megmérettetésen is raw, azaz nyers kategóriában indult, azaz csak övet viselt, speciális ruhát és hevedert nem, bár az összképhez az is hozzátartozik, hogy emberfeletti versenyteljesítményei közben az UFO popegyüttes Szerelemdoktor című 1996-os slágerét bömbölteti. – Nekem bejön, kikapcsol és bekapcsol. Miért változtatnék rajta?

Forrás: Police.hu

Stílusosan a szülőfalujában kezdett beteljesülni a gyerekkori álma.

– Még a világcsúcs előtt történt, hogy megtudtam, a Jonatán kta tagjai a hétvégén öszejönnek a nyírgyulaji vadászházban. Pont otthon voltam, kilátogattam, elbeszélgettem a kollegákkal, és megint elfogott a vágy, hogy közéjük tartozzak. Gondoltam rá korábban is, de rákaptam a versenyzésre, és nem akartam fogyókúrázni – emlékezett a törzsőrmester, aki természetesen felvette a futócipőt. – Húsz kilótól kellett megszabadulnom, hogy 12 perc alatt le tudjak futni 2600 métert, de megérte. A csopaki szaktanfolyam teljesítését követően, 2021. július 1-jével a Jonatán kta tagja lettem.

Legutóbb október elején nyert erőemelő világbajnokságot (GPC), a múlt csütörtökön pedig egyéniben bizonyult a legjobbnak a BM Országos Pontszerző Fekvenyomó Bajnokságon 215 kilogrammal, plusz a nap legerősebb férfi versenyzője is ő lett.

– Addig szeretnék versenyezni, amíg jó érzéssel csinálom. Tavaly májusban rezgett a léc, mert amikor edzés közben fekve nyomtam 220 kilót, nagyot roppant a vállam, de szerencsére rendbe jöttem. Tervezgetem, hogy benevezek külföldi bajnokságra, a spanyolországi Arnold Classics lebeg a szemem előtt, de tényleg csak kalandvágyból. A világcsúcs meglepett, de számomra az erőemelés nem eredmények hajszolásáról szól. Ezért sem akartam edzővel dolgozni, és a speciális diétát is ezért hanyagolom. Számomra ez a sport az életformám része – summázta Kecskés Dávid, és elárulta, hogy a győzelmeihez a munkatársai mellett a parancsnokai is szoktak gratulálni. – A kollegák persze arról se feledkeznek meg, hogy ugrassanak. Minden gyakorlaton elsütik, hogy „ez az autó itt útban van. Kecsu, tedd arrébb!”- olvasható a police.hu oldalon.

SZ. Z. J.

FOTÓ: RENDŐRSÉG, ARCHÍV