A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság központi épületében működik a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság is. A Mikulás tegnap a tűzoltók gyermekeihez is ellátogatott!

A kicsik és nagyok a szertárban várták a nagyszakállút, aki sok ajándékkal érkezett. A gyerekek versekkel, dalokkal kedveskedtek a Mikulásnak. A mindig sürgő krampuszok pedig arcfestéssel, Mikulásos színezőkkel, építőkockákkal is várták a gyerekeket.

Több vármegyei önkéntes tűzoltó egyesület is rendezett Mikulás napi programokat. Az ajaki önkéntes tűzoltók például a helyi iskola előtti téren osztottak ajándékokat a gyerekeknek. A nagyhalászi gyermekeket pedig a helyi önkéntes tűzoltók is köszöntötték a Mikulással együtt, akik a feldíszített tűzoltóautóval több helyen is megálltak.

Nagyhalászi gyerekeket is meglátogatott a (tűzoltó)Mikulás:

Ajaki gyerekeket is meglátogatott a (tűzoltó)Mikulás:

Mikulás a nyíregyházi laktanyában: