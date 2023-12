Fémrudakkal esett egymásnak két család Kemecsén fényes nappal, erről megdöbbentő videó is készült. Egy benzinkút előtt találkoztak össze, miután már reggel összevesztek valamin. Ezután fémrudakkal rohantak haragosaik felé, mire a másik társaság is fémrudat kapott elő a kocsiból. Ezekkel ütötték, verték egymást. Most mind a négy férfi ellen vádat emelt az ügyészség, de nem kell börtönbe menniük. Ugyanis mindent beismertek, sőt azt mondták, megbánták, hogy így viselkedtek.

Forrás: tenyek.hu