– Ahogy arról hírportálunkon beszámoltunk, Lengyelországban és Szlovákiában a blokádok miatt még mindig jelentős fennakadások vannak a teherforgalomban. Az Ukrajna felé tartó teherautósok ezért napok óta hazánkon keresztül próbálják meg elérni úti céljukat.

Bár a tehergépjárművek rendőrségi irányítás mellett haladhatnak, még mindig vannak fennakadások Záhony környékén. Az aktuális helyzetről Daku Attila, Tiszabezdéd polgármestere számolt be lapunknak.

– A 4. számú főútról átterelték a kamionokat a 4145-ös útra. A kamionforgalom a településünkön is áthalad. A rendőrök próbálják kézben tartani a helyzetet, de a lakosság részéről már érkezett panasz a rengeteg jármű miatt. Az is biztos, hogy a településünkön a Jókai és Kossuth utcák is megsínylik ezt a helyzetet, mivel nem 40 tonnás kamionok hadára tervezték őket – számolt be a helyzetről Daku Attila. A polgármester hozzátette: a 4-es főút jól járható a terelés miatt, de a megnövekedett kamionforgalom egyelőre nem csökken számottevően.