Kétféle szolgálatban van.

– Három évvel ezelőtt azzal keresett meg mezőladányi jó barátom, Papp Zsolt, hogy osszam meg a felhívását a Facebook-oldalamon, amit meg is tettem, de már miközben olvastam, elhatároztam, hogy részt szeretnék venni abban a jótékonysági akcióban, amelyhez bútoradományokat gyűjtött a párjával. Tették ezt azért, mert a tudomásukra jutott, hogy egy közelben élő, hátrányos helyzetű család gyermekei saját ágyat kívántak maguknak karácsonyra. Másnap magam mentem el az egyik felajánlott fekvőhelyért, de adományozók hozzám is hoztak különféle bútorokat. Sejtettem, hogy sok jó szándékú ember lakik a környékemen, mégis olyan kellemes meglepetést éreztem, hogy Zsoltéknak azóta többször is besegítettem ilyen akciókban a karácsony ünnepek és a húsvét előtti időszakban – vázolta Szilágyi Ádám, aki november közepén tett közzé felhívást saját közösségi oldalán: Kedves barátok, ismerősök! Ismételt gyűjtést szervezünk rászoruló gyermekeknek Mikulás napjára! Amennyiben szeretnétek támogatni nehéz helyzetbe került gyermekeket, családokat, akkor nincs más dolgotok, csak engem keresni, és édességekkel elhalmozni, amiket továbbítok az illetékes személyeknek! A gyűjtés 2023. december 1-ig tart! Előre is köszönöm mindenkinek! – Megosztották 52-en, és főleg ennek volt köszönhető, hogy sokan jelentkeztek. Közülük többen hozzám adták be adományaikat, de körutakat is teljesítettem, nem ritkán reggel, a 12 órás szolgálat leadása után. Voltam Nyíregyházán, Nyírteleken, Tiszavasváriban, Tiszadadán és Tiszalökön.

Forrás: Police.hu

Kollegákat is felkeresett.

– A Tiszadobi Rendőrőrs és a Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkatársai ezúttal is adakoztak, és természetesen én is hozzátettem a magamét. Hetven csomag jött össze, amit még a múlt hét végén átadtunk a kisvárdai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak. Ők az ellátórendszerükben lévő hátrányos helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő gyermekekhez juttatták el a mikuláscsomagokat. Három olyan helyre is vittek belőlük, ahol nagyszülő nevel gyerekeket, és csokimikulást sem tudnak megengedni maguknak. Sajnos, ebben a régióban sok gyereknek van ilyen sorsa, de talán a lelküket is melengeti, hogy azok sincsenek kevesen, akiknek fontosak. Számomra, illetve számunkra ennek az adománygyűjtésnek ez a lényege. Kapni jó, de adni még jobb! – mondta a jótékony főtörzsőrmester, aki mezőladányi barátjával már a karácsonyi adománygyűjtést szervezi. - olvasható a police.hu oldalán.