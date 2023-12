Mind a szökés, elrejtőzés veszélye, mind a bizonyítás megnehezítése, megakadályozása szerepelt letartóztatási okként abban a büntetőeljárásban, mely két rendbeli, három évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett közokirat hamisítás bűntette miatt indult, s amelyben a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója 2023. december 8-án harminc napra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A megalapozott gyanú szerint pénzmosás és költségvetési csalás bűntettének vádlottja volt a Nyíregyházi Törvényszéken a jelenlegi ügy gyanúsítottja, majd a fellebbezés miatt a Debreceni Ítélőtáblára került másodfokú eljárás során a terhelt védője indítványozta az eljárás megszüntetését, ügyfele halálára hivatkozva. Az ítélőtábla be is szerezte a Fővárosi Kormányhivataltól a halotti anyakönyvi kivonatot, mely szerint a terhelt Ausztriában elhunyt. A Fővárosi Kormányhivatal az anyakönyvi kivonatot az Osztrák Köztársaság által kiállított anyakönyvi kivonat alapján készítette el. Mindezek ismeretében az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a vádlott halálára tekintettel az eljárást megszüntette.

Kiderült azonban, hogy a vádlott nem hunyt el, az Osztrák Köztársaság halotti anyakönyvi kivonata valótlan tartalmú és hamis. A nyomozó hatóság most azzal gyanúsítja a terheltet, közreműködött abban, hogy a személyi nyilvántartásba, illetve az elektronikus anyakönyv adataiba valótlan tartalmú anyakönyvi bejegyzés kerüljön be azért, hogy mentesülhessen a vele szemben folyamatban volt büntetőügyben kiszabható jogkövetkezmények alól.

A letartóztatást elrendelő végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be ellene. - adta hírül szerkesztőségünknek a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője.