A legtöbb ember ilyenkor már leteszi a lantot, vagyis lezárja vagy felfüggeszti a munkáit, és átengedi magát a családi együttlét, az ünnepi pihenés örömeinek. Nem mindenki teheti ezt meg, sokan teljesítik kötelességüket karácsony idején is, hogy ha kell, azonnal mások segítségére siessenek. Ahogy az év minden napján, úgy december 24-én is 72 hivatásos tűzoltó lesz szolgálatban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az ő munkájukat önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítik.

Vármegyénkben öt hivatásos tűzoltó-parancsnokság (Nyíregyháza, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Fehérgyarmat) és két katasztrófavédelmi őrs (Baktalórántháza, Záhony) működik. A legnagyobb ezek közül a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, ahol 21 hivatásos tűzoltó áll készenlétben szenteste is – tájékoztatta szerkesztőségünket Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Fiatal apukák készenlétben

Megerősítette azt, amiről már korábban is képet nyerhettünk: a tűzoltók mindennapjait a bajtársiasság és a jó vezetői döntések egyaránt formálják. A beosztást minden évben igyekeznek úgy alakítani, hogy a családosok otthon tölthessék a szeretet ünnepét, de olykor akad kivétel is. Pták Krisztián tűzoltó hadnagy tizenkettedik éve tűzoltó Nyíregyházán. Otthon karácsonyozott a családjával 2021-ben és 2022-ben is, tavaly ráadásul friss, immár háromgyermekes apukaként, hiszen a legkisebb fia 2022. december 23-án született. A rajparancsnok az idén azonban szolgálatban lesz szenteste. A közelmúltban több tűzoltótársának született gyermeke, így most ők karácsonyoznak otthon a családjukkal. Tavaly karácsonykor szintén otthon volt Lippai András tűzoltó őrmester, aki 2019 májusa óta szolgál Nyíregyházán, előtte pedig 9 évig volt önkormányzati tűzoltó lakhelyén, Ibrányban. Egy évvel ezelőtt kisfiával és feleségével töltötte a karácsonyi ünnepeket, most azonban ő is szolgálatban lesz.

Bevetés két percen belül

Ahogy az újonc Rácz László tűzoltó őrmester is, aki februárban tette le esküjét és augusztus óta szolgál a szabolcsi vármegyeszékhelyen. Most lesz az első „hivatásos” karácsonya, azonban december 25-én és 26-án már a menyasszonyával, valamint a családjával lesz majd.

– Ilyenkor persze meghittebb pillanatokat is átélnek a szolgálati helyen a munkatársaim. Sok tűzoltó hoz be magával karácsonyi süteményeket, amelyekkel megkínálják egymást. Mindezek mellett karácsonykor is állandó készenlétben vannak a szolgálatban lévő tűzoltók, hiszen a riasztás elhangzása után 2 percen belül el kell hagyniuk a laktanyát és meg kell kezdeniük a kivonulást a káresethez. Bármit is csináljon éppen a tűzoltó – akár nappal, akár éjszaka –, 2 percen belül a vonuló tűzoltó járműhöz kell érnie, fel kell vennie a teljes egyéni védőruházatot és el kell foglalnia a kijelölt helyét a járműben – magyarázta Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy, s még kiemelte: – Az előző évek tapasztalatai alapján vármegyénk tűzoltói felkészültek arra is, hogy ilyenkor sajnos több a közlekedési baleset, hiszen sokan indulnak útnak szeretteikhez, az útburkolatok pedig csúszósak lehetnek.

Leterhelt hálózat

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője otthoni veszélyekre is figyelmeztetett:

– A karácsonyi ünnepek alatt több a veszélyforrás is otthon. Sokkal többet tartózkodunk lakásunkban, sütünk-főzünk, töltjük a telefonunkat, a tabletet, bekapcsolva hagyjuk a televíziót, fényfüzérek ékesítik az ingatlant bent és kint is, sűrűbben dolgozik a mosógép és a mosogatógép, így könnyebben keletkezhet elektromos tűz vagy kisebb-nagyobb konyhatűz. Az ünnepi készülődés során sokszor egyszerre több főzőlapon és a sütőben párhuzamosan készülnek az ételek. Ha megfeledkeznénk valamelyikről és baj történik, próbáljunk meg higgadtak maradni. Ha olaj vagy zsír gyulladt meg, soha ne öntsünk rá vizet, hiszen a ráöntött víz gőzzé alakul, és szabályosan kirobbantja az égő olajat az edényből, ami mindent meggyújt maga körül és súlyos sérülést okozhat. Ehelyett fedjük le egy fedővel és zárjuk el a tűzhelyet.

– Tavaly az adventi időszakban és karácsonykor hatvanegy lakásban keletkezett tűz Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – tette hozzá Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy. A tűzesetek között volt „karácsonyi tűz” is. December 25-én egy mátészalkai konyhában a tűzhelyen felejtett olaj meggyulladt, a lángok átterjedtek a páraelszívóra és a konyhaszekrényre is. A tulajdonosok azonnal értesítették a tűzoltókat, majd megkezdték a lángok oltását. A kiérkező helyi hivatásos tűzoltók a még izzó részeket oltották, átvizsgálták a helyiséget. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Legyen békés és nyugodt a karácsonya mindenkinek, vigyázzunk magunkra és a családunkra!