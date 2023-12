December 31-én 18 órától másnap reggel 6-ig lehet csak használni a legálisan megvásárolt pirotechnikai eszközöket – többek között erről is szó esik mai podcastünkben. Dr. Kovács Attila alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője megerősítette: az idén is tilos petárdázni, és elmondta, milyen büntetésre számíthat, ha a rendőrök elkapnak valakit, aki ilyen eszközt használ. Ezek mellett választ kapunk arra a kérdésre is, hogy mit csináljunk a fel nem használt pirotechnikai eszközökkel. Vendégünkkel Till Szabolcs beszélgetett.