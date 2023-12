A Nyírbátori Járási Ügyészség vádiratának lényege szerint tavaly augusztus 31-én éjjel a 30 éves vádlott italozás után annyira elfáradt, hogy nem akart gyalog hazamenni, és úgy döntött: szerez egy gépkocsit. Nyírbélteken kibontott egy drótkerítést, és bement egy udvarra, ahol az ott lakók személygépkocsija parkolt. Az autó nemcsak hogy nyitva volt, még a kulcs is benne volt. A vádlott beindította a gépkocsit, s kitolatott az utcára, de az ittassága miatt előbb nekiütközött a kapunak, majd az út túloldalán a vízelvezető árokba hajtott. Ekkor felébredtek a háziak és kimentek az utcára, ám a férfit nem tudták visszatartani: gyalog elmenekült. A gépkocsiban a néhány méteres kocsikázás alatt 140 ezer forintos kár keletkezett. Az ügyészség jármű önkényes elvételével vádolja a többször is büntetett férfit, akivel szemben azt indítványozta, hogy a bíróság 1 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélje, s 2 évre tiltsa el a közügyektől abban az esetben, ha beismerő vallomást tesz és nem kéri a tárgyalás megtartását. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy térítse meg a 140 ezer forintos kárt. Az ügyben a Nyírbátori Járásbíróság hoz majd ítéletet – tájékoztatta lapunkat dr. Szilágyi László sajtószóvivő.