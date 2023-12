Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja a Nyíregyházi Járási Ügyészség azt a férfit, aki vezetés közben cukorbetegsége miatt rosszul lett, majd elgázolt egy kerékpárost, aki emiatt meghalt - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vádirat lényege szerint a több évtizede cukorbetegséggel élő, éppen ezért az inzulin adagolásával és az étkezési szabályok betartásával tisztában lévő vádlott 2022. február 10-én a déli órákban Kisvárdán közlekedett személygépkocsijával. Elindulás előtt nem megfelelően adta be magának az inzulint, illetve az étkezést is elmulasztotta, noha a gépkocsijában volt megfelelő szénhidrátot tartalmazó étel és folyadék is. Ahogy az Árpád utcán közlekedett, bizonytalanná vált a jármű haladása, meg is állt a vádlott, amikor odament hozzá egy cukorbeteg társa, aki felajánlotta, hogy ad neki a nála lévő cukros vízből, de a vádlott ezt nem fogadta el.

A gépkocsival tovább menve utolérte az úttesten kerékpározó sértettet, aki szabálytalanul közlekedett, mert az úttesttel párhuzamosan kerékpárút is ki volt építve, és ott kellett volna haladnia a sértettnek. A vádlott 50 km/h sebességgel közlekedett, azonban a rosszulléte miatt elvesztette az uralmát a gépkocsi felett, az folyamatosan gyorsult 74 km/h sebességre, majd fékezés nélkül elütötte a kerékpárost, végül a gépkocsival a kerékpárúton keresztbe fordulva állt meg a vádlott.

A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy aznap a kórházban elhalálozott.

Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy ha a vádlott beismerő vallomást tesz és nem kéri a tárgyalás megtartását, akkor a bíróság 1 év fogházbüntetésre ítélje, melynek végrehajtását 2 évre függessze fel, továbbá 5 évre tiltsa el a járművezetéstől is.