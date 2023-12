Ha fél liternyi töményet számítunk egy felnőtt ember bőven virágos hangulatának előidézéséhez, akkor 50 000 fő egyszeri tisztes leittasodásához, vagy durván 200 db, egyenként 250 személyes lakodalomhoz, vagy fél Nyíregyháza lerészegítéséhez, esetleg egyetlen szeszkedvelő embertársunk 137 évre elegendő napi alkoholszükségletének kielégítéséhez elegendő, 25 000 liternyi illegálisan előállított kamupálinkát találtak a pénzügyőrök egy szabolcsi családi vállalkozásnál.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói bűnügyi információkra alapozva a Bevetési Igazgatóság járőreivel közösen ellenőriztek egy családot az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei településen. A kutatások során a helyi szeszfőzde üzemeltetőjének, és családtagjainak ingatlanaiban, a melléképületek betonpadozatai alá rejtve, többezer literes tartályokban, illetve egy udvarban parkoló autóban, különböző űrméretű műanyag flakonokban összesen 25 ezer litert meghaladó, 150 millió forint értékű szeszes folyadékot találtak a pénzügyőrök. A NAV munkatársai megállapították, hogy az ismeretlen összetételű, illegális úton előállított többféle röviditalt mesterséges pálinkaaromákkal ízesítették, a keverékek alkoholtartalma az elsődleges mérések alapján 50 % volt. A rejtekhelyül szolgáló épületek közül volt, amely profiljában tulajdonképp illeszkedett a szeszkutyulás, mivel legálisan pálinkafőzdeként üzemelt, más vállalkozás viszont hivatalosan kutyapanzióként működött – ez utóbbi helyen, annak mellékhelyiségeiben 100 gramm marihuánát is találtak a pénzügyőrök, akik a kábítószer birtoklása miatt értesítették a rendőrséget.

A nyomozók a családfőt előállították, ellene jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik büntetőeljárás. Bűnössége esetén akár 5 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat, jelenleg szabadlábon védekezik. Az ügy további részleteit még vizsgálják a pénzügyőrök.

A házilag előállított szeszkeveréssel létrejött silány minőségű szeszesital felbukkanhat bármelyik vendéglátóipari egységben, illetve palackozott formában akár piacokon is. Az ismeretlen helyről származó, kétes alapanyagokból készített szeszesitalokkal szemben azok lehetséges egészségkárosító hatása miatt fokozott óvatossággal érdemes eljárni; inkább a legális, ellenőrizhető forrásból származó termékeket érdemes előnyben részesíteni - Simon Béla alezredes, sajtóreferens.