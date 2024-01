A tavalyi nyolc halálos balesetnek kilenc áldozata volt, további hat ütközésben 17 ember sérült meg súlyosan. Tizenkét balesetben 13-an könnyebben sérültek meg, 35 alkalommal pedig anyagi kár keletkezett. Bár egyetlen élet elvesztése is sok, az átjárókban történt balesetekben elhunytak száma is jelentősen csökkent tavaly, így a MÁV az idén is folytatja vasútbiztonsági kampányát, s körültekintő közlekedésre kéri a járművezetőket, kerékpárosokat, gyalogosokat. Az idén januári balesetek könnyű sérülésekkel jártak, a legtöbb esetben a figyelmetlenség és a KRESZ-szabályok meg­­szegése okozta a bajt, nem ­kevés kellemetlenséget okozva ezzel a vonaton utazóknak, az anyagi kárról nem is beszélve.

Vármegyei esetek

Sajnos vármegyénkben is gyakran számolunk be elrettentő baleseti helyszínekről, megrázó esetekről, már az idén is több szerencsétlenség történt. Pátroha és Kisvárda között egy személygépkocsival ütközött a vonat úgy, hogy a vasúti átjáróban a fény- és félsorompó jól működött, tilos jelzést mutatott. Ajakon a 4145-ös út vasúti átjáróban az ütközést követően kigyulladt az autó, a tűz a mozdonyba is belekapott. Az autó két utasa időben elhagyta a járművet, a szerelvény ötven utasát az egységek kísérték ki az ­átjáróhoz, értük mentesítő autóbuszok érkeztek. ­Nyírgelse és Nyíradony között több órán keresztül, a helyszínelés végéig nem közlekedhettek a vonatok, amikor előbbi településen a Rákóczi utcai vasúti átjáróban egy kisteherautó sofőrje okozott balesetet.

Nem tartják be a szabályokat

Nyíregyházán legutóbb január 8-án a Csemete utca – Bartók Béla utca közötti vasúti átjáróban történt baleset: a gépkocsivezető a fénysorompó tilos jelzése ellenére behajtott a vasúti átjáróba és összeütközött a személyvonattal. A balesetben a járművezető megsérült – tájékoztatta lapunkat Gál Attila rendőr százados, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

– Vármegyénkben szerencsére nem gyakoriak a vasúti átjárókban bekövetkezett balesetek, az elmúlt évben mindössze 6 ilyen történt. Ezek a leggyakrabban a járművezetők hibájára vezethetők vissza. A hibák között meg kell különböztetnünk a szándékos, súlyosan szabályszegő magatartást, amely a tilos jelzés figyelmen kívül hagyásából ered, és a gondatlan, figyelmetlenségből adódó baleseteket – részletezte a rendőr százados, és nyomatékosította: arra kérik a közlekedőket, hogy a közlekedési szabályokat mindig tartsák be, és csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem gátolja az áthaladást!

Szörnyű a közlekedési morál

Hiába a félkarú sorompó, hiába a piros lámpa, sok gépjárművezető ezt nem veszi figyelembe, s behajt a vasúti átjáróba. A sok baleset miatt tavaly szeptembertől szigorítottak a KRESZ szabályain: akár 390 ezer forintra is megbüntethetik azt a sofőrt, aki szabálytalanul halad át egy vasúti átjárón, vagy jelentősen túllépi a megengedett sebességet – mondta el akkor a lapunknak adott interjújában Tar Béla, a nyíregyházi Astra Autósiskola oktatója.

– Nap mint nap járjuk az utakat a tanulóvezetőkkel, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon figyelmetlenek a sofőrök, megpróbálnak átslisszanni a pirosra váltó lámpán, vagy ha lassan halad a sor, nem állnak meg az átjáró előtt, hanem ráhajtanak a sínre és bennragadnak az átjáróban. Holott a szabály az, hogy csak akkor lehet behajtani, ha azt megállás nélkül el tudjuk hagyni. Sokszor tapasztaljuk, hogy a Korányi–Kemecsei utcáknál lévő átjáróba beszorulnak az autósok, majd percekig a síneken állnak – mesélte tavaly ősszel az oktató, és felhívta a figyelmet: a közlekedők minden körülmények között tartsák be a szabályokat, hiszen ezen emberéletek múlnak.

A legfontosabb szabályok

A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad!

Biztosított vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a teljes sorompó mindként sorompórúdja nyitott véghelyzetben áll, a fényjelző vagy hangjelző berendezés jelzést nem ad, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad.

A vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti átjáró előtt előzni tilos!