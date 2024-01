Péntektől hétfő éjfélig az alábbi tűzoltói beavatkozások történtek térségünkben:

Pénteken korom izzott egy vásárosnaményi családi ház kéményében. A helyi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal távolították el a lerakódott égésterméket. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, az esetről értesítették a kéményseprőket.

Tiszalök és Újtelep között egy személygépjármű részben az út menti árokba csúszott. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók kiérkezésekor a jármű üres volt, a baleset környezetét az egység átvizsgálta, de nem találtak senkit. A gépjármű áramtalanítását elvégezték a tűzoltók, majd a forgalmi akadályt megszüntették és átadták a helyszínt a rendőrségnek.

Lesodródott az úttestről, egy parkoló autónak ütközött, majd a tetején állt meg egy személygépkocsi az őri Rákóczi Ferenc utcában. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a megrongálódott parkoló gépkocsit, a tetejére borult járművet a rendőrségi helyszínelést követően kerekeire állították, áramtalanították.

Vasárnap kisebb csomóban, összehordott falevél füstölt a 3834-es út, 2-es kilométerszelvényének közelében. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Teljes terjedelmében égett egy tiszakóródi családi ház egyik szobája. A lángok átterjedtek a szoba feletti födém- és tetőszerkezetre. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók két gyorssugárral, dugólétrával, kéziszerszámokkal avatkoztak be. A házban nem tartózkodott senki. Az ingatlan a tűz köve Teljes terjedelmében égett egy tiszakóródi családi ház egyik szobája. A lángok átterjedtek a szoba feletti födém- és tetőszerkezetre. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók két gyorssugárral, dugólétrával, kéziszerszámokkal avatkoztak be. A házban nem tartózkodott senki. Az ingatlan a tűz következtében lakhatatlanná vált, valamint az áramszolgáltató is leválasztotta a hálózatról. A házban életvitelszerűen két felnőtt és nyolc gyermek lakik, elhelyezésükről átmenetileg gondoskodtak. A tűz valószínűleg a cserépkályhából kipattanó szikra miatt keletkezett.

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Nyíregyháza-Rozsrétbokorban vasárnap késő este. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Lesodródott az úttestről, átszakította a szalagkorlátot, majd árokba borult egy autóbusz Nyírtura térségében, a 403-as főút és a 4102-es út körforgalmánál december 31-én délelőtt. A buszon harmincöten utaztak, közülük többen a nyíregyházi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat kiérkezése előtt saját erejükből el tudták hagyni a járművet. Az egységek a busz áramtalanítása közben az ajtón lévő ablakot kéziszerszám segítségével betörték és még az járműben tartózkodó utasokat azon keresztül kimentették, majd értékmentést végeztek. Az utasok részére melegedőbusz, valamint mentesítő járat is érkezett. Az autóbusz közúti akadályt nem képezett. (Fotó)

Tetejével az árokba borult egy gépkocsi a 471-es főút 69-es kilométerszelvényénél, Nyírmeggyes és Mátészalka között. A mátészalkai hivatásos tűzoltók a rendőrségi helyszínelés után a járművet drótkötél segítségével a kerekeire állították és áramtalanították. Pár órával később, hasonló eset történt, szintén a 471-es út Nyírmeggyes és Mátészalka közötti szakaszán. Lesodródott az úttestről, majd tetejével félig árokba borult egy gépkocsi. A mátészalkai tűzoltók a gépjárművet drótkötél segítségével a kerekeire állították, áramtalanították, a forgalmi akadályt megszüntették. (Fotók)

Villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi a rozsályi Kossuth utcában. A csengeri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a rendőrségi helyszínelést követően megszüntették a forgalmi akadályt.

Frontálisan ütközött két személygépkocsi Őr belterületén, a Rákóczi Ferenc utcában. A mátészalkai hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították, majd a rendőrségi helyszínelést követően a közúti akadályt megszüntették.

Az alábbi tűzoltói beavatkozások történtek az új esztendő első napján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében:

Villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi Kisvárdán, a Jókai és Hunyadi utca kereszteződésénél. A balesetben senki nem sérült meg, a járművet a helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították.

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap délután Nyíregyházánál, a 338-as út 9-es kilométerszelvényénél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, majd a rendőrségi helyszínelés után a forgalmi akadályt megszüntették.

Két helyen is úttestre dőlt fa okozott közúti akadályt hétfőn. Gyüre és Aranyosapáti között, valamint a 493-as út 1-es kilométerszelvényénél is be kellett avatkozni. A fákat a vásárosnaményi önkormányzati és a baktalórántházi hivatásos tűzoltók távolították el motoros láncfűrészekkel.