A szög előbb vagy utóbb ki szokott bújni a zsákból.

– A Nyíregyházi Törvényszék volt illetékes abban a büntetőperben, amelyben közokirat-hamisítás, csalás és pénzmosás vádjával L. Gábort 5 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélték – vázolta az alaphelyzetet Nagy Gábor alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztály kiemelt főnyomozója. – Másodfokon az ügy Debrecenbe került, de tárgyalás nem volt, mert 2023. április 19-én az eljárást a vádlott halála miatt beszüntették. Amikor erről az első fokon eljáró, nyíregyházi bírónő értesült, gyanút fogott. Szemügyre vette az ausztriai dokumentum hiteles fordítása alapján kiállított halotti anyakönyvi kivonatot, és kérelmet írt a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnak (NEBEK), hogy kérjenek a klagenfurti halálesetről hivatalos tájékoztatást. Amikor megtudta, hogy 2022. november 29-én nem hunyt el L. Gábor magyar állampolgár Ausztria területén, ezt jelezte az ügyészségnek, amely pedig minket bízott meg a nyomozás lefolytatásával.

Az élő halottat elnyelte a föld

– Az informatikus végzettségű férfi korábban Érden élt, ahol élettársat és három gyereket „hagyott hátra”. Az élettárs, illetve az állítólagos egykori élettárs kezdeményezte, hogy a férfi neve és fényképe kerüljön le a police.hu körözési toplistájáról, mivel elhalálozott, és panaszt is tett a rendőrökre, amiért elhunyt párját keresgélik. Mivel abból indultunk ki, hogy L. Gábor külföldön rejtőzik, vélhetően Ausztriában, nem Érdre fókuszáltunk. Hadd gondolják csak, hogy leráztak. Kiderítettük, hogy június végén, hét hónappal a „halála” után felhívta háziorvosát, és dokumentumokat kért tőle, amelyeket a testvére vett át, és ez is arra utalt, hogy Magyarország területén kívül tartózkodik.

A telefonszám élt, akárcsak a használója

– Októberben a gyámhatóság meghallgatta azt az érdi ügyvédnőt, aki egy gyermekelhelyezési perben képviselte L. Gábort, és, amikor közölték vele, hogy ügyfele tavaly novemberben elhalálozott, a jogász elcsodálkozott, mondván, márciusban beszélt vele telefonon. Így lett meg a férfi telefonszáma, és a mobiladótornyok novemberben észlelték, hogy az ausztriai előfizetésű mobilszolgáltatás használója megérkezett Érdre. Hamarosan bejelentést is kaptunk arról, hogy egy ismerőse látta egy osztrák rendszámú Hyundai Ioniq volánjánál. A bejelentő hibásan emlékezett a hatósági jelzés némely számára és betűjelére, de a forgalomfigyelő kamerák felvételein így is azonosítottuk, és előkészítettük az elfogást. Erre december 6-án került sor egy érdi szupermarket parkolójában. Nagyon nem tetszett neki, hogy nyakon csíptük, mondhatni, halálra vált arccal tűrte a bilincselést – idézte fel az alezredes. – Kihallgatásán azt adta elő, hogy az ausztriai halotti anyakönyvi kivonatot a sötét webről rendelte, és 1500 euró értékben kriptovalutával fizetett érte, ami, ha igaz, arra utal, hogy átverték, mert a NEBEK által kezdeményezett vizsgálat kiderítette, hogy a kiállítás időpontjában már rég nem praktizált a dokumentumot állítólag kibocsátó anyakönyvvezető. L. Gábor a hamisítványt Ausztriából egyik budapesti jó barátjának küldte, ő készíttette el annak hiteles magyar fordítását, amelyet ezután benyújtott a kormányhivatalnak. A kézbesítési cím annak az ügyvédnek a postacíme volt, aki a büntetőperben L. Gábort védte, és tudomásom szerint a jövőben is védi.

Jelenet egy brazil szappanoperából

– Az elfogás után azonnal tájékoztattuk a Fővárosi Kormányhivatalt, amely pedig hamar visszahelyezte L. Gábort a közhiteles anyakönyvi nyilvántartásba – magyarázta Nagy Gábor, aki latin-amerikai szappanoperában érezhette magát, amikor az élettársat kihallgatta. – A nő azt mondta, akkor tudta meg, hogy párja mégsem halott, amikor a férfi egy hónappal azelőtt benyitott érdi házuk ajtaján. Hatásos nagyjelenet, de a valóságtartalma erősen kétséges. A nő akkor is furcsán nézett, amikor a holttest hazahozatala és a temetés felől érdeklődtem, és fel mertem tenni neki a kérdést: „Hova vitt virágot halottak napján?” Az sem lehetett véletlen, hogy a hagyatéki tárgyalás egyre csak húzódott. Huszonhárom éve szolgálok rendőrként, ebből 19 esztendeje vagyok nyomozó, de ez volt az első ügyem, amelyben halott után kutattam, és életben találtam. Illetve, ahogy a kollegáknak mondtam, meghalt, de már jobban van.

L. Gábor letartóztatásban várja korábbi büntetőperének folytatását másodfokon, a haláli ügyből kifolyólag pedig közokirat-hamisítás bűntette miatt kell felelnie.