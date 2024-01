A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztályának kezdeményezésére a Nyírbátori Rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt folytat eljárást a 30 éves kislétai B. Béla és fiatalkorú társa ellen. Az egyenruhások 2023. január 15-én fogták el B. Bélát egy kerékpár eltulajdonításának gyanúja miatt. Kihallgatásán elismerte, hogy ő és 14 éves ismerőse surrantak be az éj leple alatt egy nyírbogáti ház udvarára, ahonnan ellopták a kerékpárt, amit magukkal vittek Kislétára, és elrejtették egy nádas területen. B. Béla vallomásában részletesen beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban több vagyon elleni bűncselekményt követett el, amelyek miatt eljárás is van folyamatban. Január 14-én egy kislétai lakóházba törtek be fiatalkorú társával, ahonnan tabletet, televízió és kamerarendszer beltéri egységeit tulajdonították el. Ezeken túl több kislétai ingatlan udvarára is besurrant, és kint hagyott, esetleg nyitott garázsban, fészerekben tárolt eszközöket, főként szerszámokat és szerszámgépeket lopott, amelyeken később túladott. A rendőrök a gyanúsítottak által megadott helyszíneken az értékek jelentős részét megtalálták és visszaadták az eredeti tulajdonosoknak.

A nyomozók B. Bélát őrizetbe vették és kezdeményezésükre a bíróság január 17-én letartóztatta. Fiatalkorú társa – aki a nyomozás adatai szerint két bűncselekményben vett részt – szabadlábon védekezhet.

A nyomozás adatai alapján B. Béla a lopott dolgok eladásából szerzett pénzt saját függősége miatt elsősorban kábítószerre költötte, amit rendszeresen B. Csaba nyírbátori lakostól vásárolt. A nyomozók január 15-én eljárás alá vonták a 28 éves nyírbátori B. Csabát is, akit új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elkövetésének gyanújával kihallgattak, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A lakóhelyén végzett kutatás alatt a rendőrök kábítószergyanús anyagokat, valamint a porciózáshoz használt digitális mérlegeket és csomagolóanyagokat foglaltak le. - olvasható és látható a police.hu oldalon.