Biztonsági tanácsok

•A betörés ellen védekezhetünk, egyrészt mechanikai eszközökkel, másrészt a biztonságot fokozhatjuk elektronikus riasztó- és jelzőrendszerekkel is.

•A hosszabb időre felügyelet nélkül maradó ingatlanokban lehetőleg ne tároljon a szükségesnél nagyobb értékeket! Amennyiben mégis így tesz, gondoskodjon védelmükről.

•Az ingatlanok bejárati ajtajára is érdemes korszerű zárat felszereltetni. Az ajtó anyaga legyen masszív, fém vagy tömör fa. Fontos, hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is kellően biztonságosak legyenek.

•Az ablakokat is lássuk el megfelelő védelmi eszközökkel! Ne feledje, a szúnyogháló nem véd a behatolás ellen!

•Anyagi lehetőségeihez és értékeihez mérten alkalmazzon elektronikai védelmi rendszert!

•Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassanak el a hétvégi házukhoz, átmenetileg lakatlan ingatlanjaikhoz, vagy ha hosszabb ideig nem keresik fel, kérjék meg a szomszédokat, hogy az Ön birtokára is figyeljenek.

•Értékei védelmében készítsen „zsebleltárt”! A műszaki eszközök típusáról, sorozatszámáról és egyedi azonosítókról, továbbá az egyéb értékekről készített nyilvántartás, illetve fotó elősegítheti egy esetleges lopást követő azonosítást és a nyomozati eljárás folyamatát.