Óriási lángokkal égett kedden egy csarnok Fehérgyarmaton; építőipari anyagokat és gépeket tároltak az épületben. A környéken élők nagyon megijedtek, kilométerekről, sőt, még Mátészalkáról is látszott a füst. Azt, hogy mi okozta a tüzet, szakemberek vizsgálják, a kár több mint 100 millió forint – derül ki a Tények riportjából.

Az esetről készült videókon méteres több füstoszlop látszik, katasztrófafilmbe illő jeleneteket rögzítettek az környéken élők és dolgozók. Az épület teljesen megsemmisült, csak estére sikerült eloltani a lángokat.

Százmilliós kár

Sokan csak találgattak, hogy mi okozza az óriási füstöt.

– Először azt hittük, valaki gallyat éget, aztán mondtam a kollégáknak, hogy valószínűleg ez nem az lesz, egy épület gyulladhatott ki – nyilatkozta egy férfi, míg egy környékbeli nő először azt gondolta, hogy náluk van tűz, ezért azonnal kirohant, amikor megérezte a füstszagot. Amikor látta, hogy messzebb van baj, és megérkeztek a tűzoltók is, egy kicsit megnyugodott.

– Szörnyű volt, én még ilyet nem is láttam – jegyezte meg.

Az épületben többek között targoncákat is tároltak, de minden porrá égett. A kár elérhető a 100 millió forintot.

A szemtanúk szerint a tűzoltók órákon keresztül dolgoztak, megfékezzék a tüzet.

– A fehérgyarmati, a mátészalkai és a nyírbátori hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az egységet a munkálatok közben több gázpalackot is kihoztak az épületből – tájékoztatott Rutkai-Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.