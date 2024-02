– Az Érkerti Rendőrőrs illetékességi területén járőröztünk, és időközönként a nyíregyházi vasútállomásra is benéztünk. Ott figyeltünk fel egy férfira, akit korábban a környéken sem láttunk, és úgy döntöttünk, igazoltatjuk – idézte fel Csatlós Sándor törzszászlós. – Lakcímkártyával nem rendelkezett, és elismerte, hogy hajlék nélküli, majd ellentmondásos válaszokat kaptunk tőle. Először azt mondta, a közelmúltban budapesti hajléktalanszállókon éjszakázott, és 13-án azért jött Nyíregyházára, hogy eljusson Kisvárdára, mert odavalósi, és élnek is ott rokonai. Miután azonban a ruházatátvizsgálás során az egyik zsebéből előkerült egy értékes okostelefon, már azt magyarázta, hogy napok óta Nyíregyházán tartózkodik, és a készüléket is itt vásárolta egy férfitól, akivel korábban sosem találkozott. Elmondása szerint 47 ezer forintot fizetett a hozzávetőleg 200 ezer forintot érő készülékért, amelynek a képernyőjén látni lehetett, tulajdonosa zárolta, és szeretné visszakapni.