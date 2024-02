Egészen fiatalon is kacérkodtam a gondolattal, hogy tűzoltó legyek, ám akkor még nem érett meg bennem az igazi elhatározás, a végső döntés – fogalmazott lapunknak Kövesdi Attila, aki 36 évesen, február elején ünnepélyes keretek között tett fogadalmat, hogy akár élete kockáztatásával is teljesíti feladatát, ott lesz, ahol baj van, ahol szükség van a tűzoltók bátorságára, tudására. Saját bevallása szerint sokáig nem találta a helyét, dolgozott színházi díszítőként, kipróbálta magát a kereskedelemben, raktári munkában, azonban sehol nem érezte azt, amit a féléves tűzoltói kiképzés gyakorlati részénél.

Maximumot nyújtani

– Ekkor már biztosan tudtam, hogy itt a helyem, ez az én utam és hivatásom – emlékezett vissza Attila. – Meg kellett érni rá – ismerte el, s ebben komoly inspirációt jelentett, hogy hat évvel ezelőtt egy tűzoltócsaládba nősült, ahol az apósa és a sógorai is erre tették fel az életüket. Tudja, az igazi tanulás most kezdődik, és már az első, február 6-ai, a hivatásos állomány beavatkozó tűzoltójaként végigvitt szolgálata is mozgalmasra sikerült, mert füstből mentési gyakorlatuk volt, egy komoly balesethez és három avartűzhöz is riasztották a „C” szolgálati csoportot, ahol tárt karokkal várták az ifjú őrmestert.

Attila biztos benne, hogy nemcsak a tűzoltótársai, hanem a családtagjai is támogatják és tapasztalatukkal segítik majd abban, hogy minél jobb tűzoltó legyen.

– Szeretném, ha büszkék lennének rám, főként a kisfiam. Műszaki mentésnél, kár­elhárításnál és tűzoltásnál is mindig a maximumot igyekszem majd nyújtani, a legjobb tudásommal szolgálni – erősítette meg újra a fogadalmát, és tudja azt is, ha lehetőség lesz, szívesen tanulna. Még nem tudja, hogy a ranglétra legalsó fokáról hová vezet az útja, addig viszont szeretne jelentős tapasztalatot szerezni.

Folyamatos fejlődés

– Minden újoncot örömmel fogadunk. Az pedig kifejezetten jó érzés, hogy mindig vannak új jelentkezők, akik a sikeres képzés után nálunk kezdik meg a munkát – erről már Bodnár József tűzoltó százados beszélt. A „C” csoport szolgálatparancsnoka elismerően szólt Attila első napjáról, hiszen tényleg bedobták a mély vízbe, és helytállt.

– Mindig nagyon odafigyelünk az újoncokra, hogyan mozognak, kezelik az eszközöket, ezek az évek alatt rutinná válnak. Az majd később dől el, hogy egy-egy beavatkozó tűzoltó milyen szakterületre alkalmasabb, mi érdekli őt, akar-e a későbbiekben akár gépjárművezető, különleges szerkezelő lenni, vagy szeretné-e elvégezni a tűzoltásvezetői képzést. Az első és legfontosabb, hogy megszokja a tűzoltólétet, a 24 órás szolgálatot, megtanulja a szakma alapjait, és arra építkezve folyamatosan fejlődjön – magyarázta a szolgálatparancsnok. Bodnár József leszögezte: a tűzoltóságnál mindenki megtalálja a helyét, azt a területet, amiben a legjobban tud teljesíteni, ebben pedig mindig számíthatnak egymásra.

Különleges kötelék van közöttük, káreseteknél együtt küzdenek a beavatkozás sikeréért, egymásra is figyelve a saját biztonságukért, nem véletlen, hogy munkán kívül is egységes a csapat, a szabad­idejüket is szívesen töltik együtt. Társak a bajban, és társak a mindennapokban is.

– Apró tréfák még várnak az újoncra, a befogadás része a viccelődés – jegyezte meg nevetve a tűzoltó százados, s Attila is tudja, hogy társaitól számíthat még meglepetésre.

A gyakorlati képzésen már biztosan tudtam, ez az én utam, a hivatásom Kövesdi Attila

Mindenki nagyon jó valamiben

Az lehet tűzoltó, aki 18 és 55 év közötti, de feltétel többek között az elhivatottság, valamint az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság is – kapcsolódott a beszélgetésbe Rutkai-Dér Vivien.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azzal kapcsolatban hangsúlyozta ezt, hogy a pszichológiai alkalmasság azt is jelenti, hogy a tűzoltó a lelkileg olykor megterhelő eseteket jól tudja kezelni és feldolgozni, ebben a társakra is számíthatnak, egy-egy keményebb beavatkozás után ki- és átbeszélik a történteket.

– További megkötés, hogy a jelentkező legyen büntetlen előéletű, és rendelkezzen legalább középfokú állami iskolai végzettséggel. Hivatásos állomány tagjaként beavatkozó tűzoltó csak férfi lehet, azonban az önkéntes tűzoltók között itt a vármegyében is találunk hölgyeket – sorolta a jelentkezési feltételeket a szóvivő.

– Sok esetben jó, ha van élettapasztalat, megfontoltság és bölcsesség, ami az évekkel egyre nagyobb lesz, hogy eljussanak a tűzoltói hivatáshoz – vélekedett Rutkai-Dér Vivien.

Kérdésünkre elmondta, nincs fizikumi megkötés, nem a testmagasság vagy a testalkat számít, hiszen egy alacsony, vékony és egy robusztus testalkatú tűzoltó is kiváló lehet a hivatásában, s olyan feladatokat oldhatnak meg, amire csak ezekkel az adottságokkal van lehetőség.

– Az egyikük például be tud mászni egy keskeny fürdőszobaablakon, a másik egyedül képes akár egy autót odébb tenni, a képességeik összeadódnak, és ettől lesz kiváló egy szolgálati csoport. Mindenki nagyon jó valamiben, és értelemszerűen ezt kell megtalálni, kiaknázni, hogy a lehető legjobban lássuk el a hivatásunkat – tette hozzá.

Frissen kiképzett tűzoltó nemcsak Nyíregyházára, hanem a Nyírbátori, a Fehérgyarmati és a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra is érkezett február elején.