A Nyírbátori Járási Ügyészség vádiratának lényege szerint a büntetlen előéletű 42 éves férfinek 2022-ben anyagi gondjai voltak, ráadásul szerelmi csalódás is érte, ezért dühét az útmenti feszületeken vezette le. Sorra kereste fel a Máriapócs környékén lévő kereszteket, illetve egy úti ikont is, melyeket benzinnel leöntött, majd felgyújtotta. Az egyik keresztet ezen felül bottal is ütötte, így okozott abban rongálási kárt.

A férfi a cselekedeteit gyakran időzítette vallási ünnepekhez, pl. Szent Miklós napjához, karácsonyhoz és nagyszombathoz. Három helyszínt keresett fel összesen kilenc alkalommal, legutoljára 2023. április 8. napján gyújtott fel feszületeket. A vádlott cselekményével három sértettnek okozott több százezer forint kárt, ugyanis a feszületek magánszemélyek tulajdonában állnak, azokat családjaikkal állíttatták és gondozzák.

Az ügyészség három rendbeli vallási tisztelet tárgyának megrongálásával elkövetett rongálás bűntettével vádolja a férfit, és azt indítványozta a vádiratban, hogy a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje. Szükségesnek tartja az ügyészség azt is, hogy a bíróság a közúti járművezetéstől eltiltsa a vádlottat, mert a bűncselekmények helyszínére minden esetben gépkocsijával ment.

Az eljárás a Nyírbátori Járásbíróságon folytatódik. - tájékoztatta portálunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség.