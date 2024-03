Ahogy arról beszámoltunk, tűz ütött ki csütörtökön a kora reggeli órákban az Ököritófülpösön található idősek otthonában. Egy férfi életét vesztette, a többi lakó és az épületben tartózkodó két ápoló szerencsére kijutott az épületből. A helyszínen megtudtuk: a tűzoltók, rendőrök és mentősök megérkezéséig a helyi lakosok próbáltak segíteni.

Azonnal mentek

Az otthonnal szemben található bolt eladói rögtön észrevették, hogy valami nincs rendben. Név nélkül nyilatkoztak lapunknak, s elmondták: az egyik ápoló szaladt át hozzájuk, hogy segítséget kérjen. – Személyesen ismerjük a hölgyet: ő volt a váltós kolléga, akkor kezdődött a műszakja – mesélte az egyik eladó. Elmondása szerint a boltban tartózkodó vásárlók közül egy férfi rögtön kisietett az üzletből, hogy azonnal segíthessen. Az eladók is csatlakoztak hozzá, s riasztották a tűzoltókat. – Nagyon hamar kiértek, de legalább nyolc mentőt is láttunk, s több rendőrautó is érkezett – tette hozzá a másik boltos, aki kiemelte a rendőrök bátorságát. – Volt, aki a kerítésen átugorva sietett be az épületbe – mesélte. Az üzlet alkalmazottai azt is elmondták: a településen élők nagyra értékelik az otthonban dolgozó ápolók alázatos munkáját. – Példaértékű, amit most is tettek, hiszen a saját testi épségüket tették kockára, hogy megmentsék az időseket – hangsúlyozták.

Többször is próbáltuk telefonon elérni az intézmény vezetőjét, hogy megtudjuk, hogyan történhetett a tragédia, de nem tudtunk vele beszélni.

Tegnap volt száztizennégy éve

Sajnos Ököritófülpösön 114 évvel ezelőtt is történt egy szörnyű tűzeset: 1910. március 27-én egy csűr gyulladt ki, ami alig húsz perc alatt leégett. A tragédiában 312-en vesztették életüket és 99-en megsérültek. A szerencsétlenségnek szerdán volt az évfordulója, amiről megemlékeztek a településen élők: az áldozatok emlékműve éppen az idősotthonnal szemben található.