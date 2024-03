Szótlanul ült a Nyíregyházi Törvényszék egyik földszinti tárgyalótermében kedd délelőtt K. J., aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádirata szerint olyan súlyosan bántalmazta az élettársát, hogy az asszony belehalt a sérüléseibe.

Azt mondta, nem bántotta

A férfi és a sértett 2016-tól élettársi kapcsolatban éltek, italozó életmódot folytattak. A vádirat szerint 2022. július 13-án este K. J. puszta kézzel bántalmazta a párját, aki ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett és kórházba került. Az asszonyt öt nappal később engedték ki a kórházból, a bíróság pedig távoltartást rendelt el a férfival szemben – a vádlott ezt nem tartotta be, s továbbra is együtt éltek a megye egyik kis településén. A vád szerint a férfi ezután is folyamatosan bántalmazta az élettársát, egészen 2022. augusztus 19-ig, amikor az asszony belehalt súlyos sérüléseibe. K. J. észlelt, hogy a nő nem él, ezért értesítette a mentőket, de ők már nem tudtak segíteni – a boncolás alapján a nő halálát az ablakos bordatörés miatt bekövetkezett légzési elégtelenség okozta.

Az előkészítő ülésen az ügyész, dr. Halász Ágnes mértékes indítványt tett: ha K. J. a váddal megegyezően elismerte volna a bűnösségét és lemondott volna a tárgyaláshoz való jogáról, az indítvány szerint 15 év börtönbüntetésre kellett volna ítélni – ám a férfi azt mondta, hogy soha nem bántotta az asszonyt.