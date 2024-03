A megalapozott gyanú szerint a középkorú férfi a feleségével és 4 gyermekkel él közös háztartásban. A házastársak között a viszony másfél-két évvel ezelőtt megromlott, gyakoriak voltak közöttük a veszekedések. A gyanúsított eleinte 1-2 pofont adott a sértettnek, megszorította a karját, majd később már olyan erővel bántalmazta, hogy annak nyomai láthatóak voltak a sértett testén. Ekkor a gyanúsított felszólította a nőt, hogy alapozóval vagy ruházatával tüntesse el a bántalmazás nyomait.

A férfi tulajdonának tekintette a feleségét, és elvárta, hogy „uram és parancsolóm” -ként nevezze őt, és azt is kijelentette, ha el meri hagyni, megöli őt.

2023. évben, félelemkeltés céljából, a lakásban meggyújtott egy rongyot, és azt kezében tartva fel-alá járkált, fenyegetve a sértettet, hogy felgyújtja a házat. Más alkalommal egy kést elővéve megöléssel fenyegetőzött, illetve az is előfordult, hogy a nő szemének kinyomásával tartotta őt rettegésben.

Legutóbb a férfi március 01-jén bántalmazta a családját, többször ököllel megütötte és megrugdosta a feleségét, melyet láttak a gyerekek is. Mikor a 6 éves fiú a szülei közé állt, a férfi a gyermeket is megütötte.

A nyomozó hatóság a férfit kapcsolati erőszak, testi sértés minősített esete, zaklatás és kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatta ki gyanúsítottként.

Az ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert tartani lehet attól, hogy szabadlábra kerülése esetén befolyásolná, esetleg megfélemlítené a tanúkat, és ezzel veszélyeztetné a bizonyítás eredményességét, illetve attól is, hogy a bűncselekményt folytatná, vagy újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.

- tájékoztatta portálunkat a rendőrség sajtószóvívője.