Az értekezletet Dr. Martossy György vármegyei főügyész úr nyitotta meg. Bevezetőjében kiemelte, hogy 2023 évben is nehezítette az ügyészég munkáját az Ukrajnában zajló háború és a takarékossági intézkedések. Az egyre növekvő munkateher ellátásához az ügyészség jól alkalmazkodott, az ügyészek lelkiismeretes és eredményes munkát végeztek.

Dr. Révész Norbert büntetőjogi főügyész helyettes úr beszámolt arról, hogy mozgalmas, kihívásokkal teli évet tudhatunk magunk mögött. A megye ügyészei országosan az ötödik helyen állnak leterheltségben, ennek ellenére a nyomozások időtartama országosan a csaknem a legrövidebb. Az ügyészek rendkívül nagy számban alkalmazzák az eljárások gyorsítását szolgáló intézkedéseket, köztük az egyezség kötést, melynek eredményeként közel 1,5 milliárd forint megfizetésére vállaltak kötelezettséget tavaly a gyanúsítottak.

Dr. Sipos László közjogi főügyészhelyettes úr beszélt arról, hogy a szakág leterheltsége évről-évre egyre nő. Ez köszönhető többek között annak is, hogy a főügyészség 10 megyére kiterjedő közigazgatási bírságolást kontrollál, valamint felügyeli a szabálysértési eljárásokat. A távoltartási ügyek fókuszában a kiskorúak védelme áll, ezt szem előtt tartva vizsgálta a főügyészség a gyermekvédelmi intézményeket is. Mindemellett a börtönök, fogdák ellenőrzése, a fogvatartottak panaszainak kivizsgálása is jelentős munkaterhet ró az ügyészekre.

Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes záróbeszédében kiemelte a büntető és a közjogi szakág példaértékű együttműködését, és az egész vármegyére jellemző proaktivitást. Dicséretes, hogy bár a vármegyénk bűnügyi fertőzöttsége magas, ennek ellenére az ügyészek által alkalmazott eljárást gyorsító és elterelő intézkedéseknek köszönhetően a büntető eljárások rendkívül időszerűek. Megköszönte, hogy a megemelkedett munkateher mellett a vármegye ügyészei tavalyi évben is eredményes és szakszerű munkát végeztek. - adta hírül szerkesztőségünknek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.