A tűzoltóknak új és nagyon komoly kihívást jelentenek az elektromos meghajtású autók, amelyek oltása nem egyszerű feladat, azonban az új eszközzel, melyet szerdán a katasztrófavédelmi igazgatóságon be is mutattak, könnyebben vehetik fel a harcot a tűzzel.

– Az akár 600-700 fokra felmelegedett akkumulátorok folyamatos hűtését kell megoldanunk, ami nem egyszerű feladat, hiszen jellemzően a padlólemezben elhelyezett akkumulátorokat különböző profilozott lemezekkel és pajzsokkal védik. Ez a fizikai védelem viszont megakadályozza, hogy a hagyományos technikákkal az oltó- és hűtőanyagot a megfelelő helyre, gyorsan és eredményesen tudjuk bejuttatni – avatott a részletekbe Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy, a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka. Világtendencia, hogy folyamatosan nő a hibrid és teljesen elektromos járművek száma, ezért nagyon sok módszert kipróbáltak, hogy mivel lehet a leghatékonyabban eloltani a tüzet, visszahűteni az akkumulátorokat. Ezek egyike a szúrótüskés megoldás, az igazgatóság egy felülről beütős e-oltólándzsát kapott. A helyszínen pedig végigkövethettük, ahogy a lándzsát összeszerelték, csatlakoztatták a tűzoltógépjármű-fecskendőhöz, majd – ezt már csak imitálták – hatalmas kalapáccsal az oltófejet beütötték az akkumulátorcellába, hogy közvetlenül hűthessék az akkumulátort. A katasztrófavédelmi igazgatóság műveleti szolgálatánál van az eszköz, ilyen jellegű járműtűznél azonnal riasztják az egységet. Mint megtudtuk, több órát, de akár egy napos hűtést is igényelhet az akkumulátor, ami képes a visszagyulladásra. Szerencsére élesben Szabolcs-Szatmár-Beregben még nem debütált az e-oltólándzsa.