A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokról, kihívásokról, problémákról, a rendszer szükségszerű változásairól egyeztettek szerdán a terület szakemberei a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság dísztermében, Nyíregyházán. A tanácskozást dr. Kánya Zoltán rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos nyitotta meg.

– Szakmai és kormányzati igény is mutatkozik a rendszer megújítására – kezdte köszöntőjét. Kiemelte, a gyermekvédelem egy olyan szerteágazó feladatrendszer, amelyben minden szereplőnek meg kell találnia a maga helyét. Dr. Kánya Zoltán hozzátette, a jelzésadás folyamatában van hiátus, ennek kiküszöbölésén minden érintett szervezetnek dolgoznia kell.

– Ez a találkozó egy folyamat kezdete, remek lehetőség arra, hogy a gyermekvédelmi rendszer szereplői találkozzanak, beszélgessenek. A jövőben az ilyen konzultációkat szeretnénk „levinni” a rendőrségen belül az alsóbb szintekre is. Az elmúlt években egy megszokott mederben folyt a munka, de most igény van a változásra, ezért ebből a mederből ki kell tudnunk lépni, s ez csak összehangolt munkával lehetséges – fogalmazott dr. Kánya Zoltán. A bűnmegelőzési osztály vezetője, dr. Kovács Attila a találkozó „rapid” voltát hangsúlyozta ki, és előrevetített egy őszi egyeztetést, melyet a mostaninál is komolyabb előkészületek előznek majd meg.

Elhanyagolt gyerekek

A szerdai fórumon három előadást hallgathattak meg a résztvevők. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat részéről Patakiné Sebestyén Anett a gyermekvédelmi szakellátásról beszélt, illetve Joó-Szász Orsolya mutatta be a meghallgató és terápiás központ munkáját. Dr. Szendrei Zsuzsa a vármegyei kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi főosztályát képviselte, és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről, a hatósági jelzések menetéről, az alkalmazandó jogszabályokról adott széles körű tájékoztatást. A szakember gyakorlati példákat is hozott előadásában. Előfordult, hogy egy jelzőrendszeri tag működését kellett vizsgálniuk, a vizsgálat pedig felelősségre vonással zárult. Dr. Szendrei Zsuzsa beszélt a veszélyeztetettség fogalmáról, fajtáiról (elhanyagolás, bántalmazás). Mint mondta, létezik olyan jogi kategória, hogy oktatási-nevelési elhanyagolás, amire szintén volt már vármegyei példa, amikor a szülő nem volt hajlandó az SNI-s gyermekét fejlesztő foglalkozásra vinni, de olyan is történt, hogy az anyuka elmulasztotta beadatni gyerekének a kötelező védőoltást, vagy nem vette meg neki a szükséges gyógyszert, aminek súlyos tüdőgyulladás és hosszú kórházi kezelés lett a következménye. Az előadásban szó volt még szexuális abúzusról, névtelen telefonokról, amikkel konkrétumok hiányában nem tudtak mit kezdeni, valamint az érzelmi bántalmazás visszafordíthatatlan hatásairól is. Dr. Szendrei Zsuzsa kitért a bejelentések legfőbb kritériumaira is: e szerint mindenképpen írásban kell jelezni egy-egy problémát. Persze ha valami halaszthatatlan, és nem várhat, telefonálni kell, de utólag akkor is szükség van az írásos bejelentésre – hangzott el.