– A sértett halála erőszakos úton következett be: a boncolás során találtunk gyógyuló bordatörést, zúzódásokat, bevérzéseket, a hörgőkben, a légutakban és a tüdőben pedig homok volt. Fulladás következtében halt meg, de orvosi kezelés nélkül – vagy akár azzal együtt is – a hashártyagyulladása is végzetes lehetett volna – így foglalták össze szakvéleményüket azok az igazságügyi orvosszakértők – dr. Havasi Barbara Dóra és dr. Gergely Péter –, akiket pénteken az R. M.-mel szemben indult eljárásban hallgatott meg dr. Gál Anikó törvényszéki bíró tanácsa.

Húsklopfolóval ütötte

A vármegyei főügyészség vádirata szerint R. M. és a sértett 2021 óta éltek együtt Nyírvasváriban, de gyakran veszekedtek, s előfordult, hogy a férfi bántalmazta az asszonyt. 2022. március 9-én ismét vita alakult ki köztük, akkor a vádlott egy fadarabbal fejen és lábon ütötte a nőt, egy húsklopfolóval pedig kétszer a hátára ütött. Két nappal később a férfi arra ért haza, hogy a nő eszméletlenül fekszik az ágyon. Tartva a büntetéstől, a házuk udvarán található istállóban elásta az eszméletlen, de életjeleket mutató nőt – az asszony halálát fulladás okozta – ez áll a vádiratban, amivel szemben R. M. azt állítja: azért ásta el az élettársát, mert azt hitte, hogy halott.