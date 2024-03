Felmentette a bíróság az emberölési kísérlet vádja alól az újbudai rendőrgyilkost. Sz. Szilárd tavaly késelt meg három rendőrt, egyikük belehalt a sérüléseibe. A döntés jogerős, a férfinek nem kell börtönbe mennie, kényszergyógykezelésre ítélték. A szinte minden tárgyalásán botrányt okozó vádlott most is hazugsággal vádolta a rendőröket, a tanúkat és az elmegyógyintézetet is. A bírónő szerint ez is azt bizonyítja, hogy a férfi elmebeteg, ezért nem büntethető.

Forrás: tenyek.hu