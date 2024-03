Egyetlen kortyot sem!

– Kiemelt figyelmet fordítunk az ittas járművezetésre, de ezen felül minden szabálysértést figyelemmel kísérnek kollégáink. A passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása, a KRESZ-szabályainak be nem betartása felett sem fognak szemet hunyni a rendőrök – hangsúlyozta Szikszai Tihamér alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára. – Bárhol találkozhatnak a járművezetők rendőrökkel, akik ittasság-ellenőrzést végeznek, ezek célja a balesetek megelőzése, az alkoholt fogyasztó vezetők kiszűrése a forgalomból. Az alezredes emlékeztetett rá, hazánkban zéró tolerancia van érvényben, azaz egyetlen korty alkoholt sem ihat az, aki volán mögé ül. – Csak kerékpáron megengedett az alkoholfogyasztás, de az is kizárólag olyan mértékig, hogy a biciklis biztonságosan tudjon közlekedni, ne veszélyeztesse sem önmaga, sem mások testi épségét – nyomatékosította Szikszai Tihamér, aki a fő baleseti okok között említette még a gyorshajtást, az elsőbbségadási és kanyarodási szabályok megsértését.

Körültekintően, megfontoltan

– Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy legyen hétköznap vagy ünnep, a közlekedőkből hiányzik az önkéntes szabálykövetés. Pedig nem a rendőri intézkedéstől való félelem, hanem saját magunk, családtagjaink jól felfogott érdekében kell betartani a szabályokat. Ha figyelünk a KRESZ-előírásaira és egymásra, akkor nincsen gond – magyarázta a szakember, aki azt kérte, vigyázzunk önmagunkra és másokra is, mert mindannyiunk felelőssége, hogy ne történjen baleset, tragédia. – Tudni kell lemondani az elsőbbségről, tudni kell elengedni a másikat és türelemmel kell lenni egymás iránt – ezek a közlekedési kultúra alapjai is, amit a rendőrök már óvodás kortól tanítanak a gyerekeknek. A szabályok tiszteletére, betartására azonban a szülő nevel. A tudás pedig azonnal semmivé lesz, ha a gyerek azt látja, hogy a szülei átmennek a piros lámpán, túllépik a sebességet, nem adnak elsőbbséget. A gyerek ugyanis mintát követ, amit otthon lát, tapasztal, amiben felnő, az lesz számára követendő – mutatott rá Szikszai Tihamér, s megjegyezte: nevelni csak pozitív példamutatással lehet. A kortárs minta is csak akkor jó, ha azok lesznek többségben, akik betartják a közlekedési szabályokat. Ahol pedig ilyen fiatalok vannak többségben, ott ciki a szabálytalansággal kilógni a sorból.

– Azért kell körültekintően, megfontoltan közlekedni, hogy mástól is ezt várhassuk el. Mindig elmondjuk, ne a büntetés legyen az elődleges félelem forrás, hanem az, hogy mi vagy valamelyik szerettünk nem ér haza – mondta a rendőr alezredes, aki megjegyezte: egyetlen baleset pontosan eggyel több, mint amennyinek szabad lenne megtörténnie. S csak a közlekedés szereplői tehetnek azért, hogy kevesebb baleset történjen.

Türelem és nyugalom

Aki a húsvéti ünnep alatt olyan helyre készül, ahol tudja, hogy sokan lesznek, induljon el időben, számítson a torlódásra, lassabb haladásra. – Nyugalom, türelem – ez az elődleges jótanácsom. Az út mindig az utazás része, nem szabad siettetni, s az, hogy százan állnak előttem, nagy a forgalom, sokáig tart az araszolgatás, nem jelenti azt, hogy a szabályok megszeghetőek. Ha csak messzebb tudunk biztonságosan parkolni, szánjunk időt a sétálásra. Ne okozzunk olyan helyzetet, hogy a szabálytalanul parkoló járművünk akadályozza a kilátást, a biztonságos kikanyarodást. Nyíregyházán Sóstó ilyen szempontból frekventált terület, általában plusz parkolókat is nyitnak a hosszú hétvégéken. Csak ott állítsuk le az autót, ahol engedélyezett, szabályozott és biztonságos. Ne kelljen a locsolópénzből büntetést fizetni – tanácsolta Szikszai Tihamér.