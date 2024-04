Nem akart senkit megölni - továbbra is ezt állítja a vajai gyújtogató, aki Molotov-koktélt dobott haragosai házára. A lángok azonban a szomszédos udvarra is átterjedtek, akár fel is gyulladhatott volna a két épület. A tüzet a házban élőknek sikerült eloltaniuk, nem sérültek meg. A két éve történt ügyben most szakértőt hallgattak meg, aki szerint a támadót nem az ölési szándék hajtotta.

Forrás: tenyek.hu