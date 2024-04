Az első két nap több tucat gyorshajtóról készült felvétel, s már hétfőn láttuk, hiába hírelte meg a média, jelent meg a lapokban, hangzott el a rádiókban, tévécsatornákon, hogy elkezdődik az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (Roadpol) éves ellenőrzési terve alapján a fokozott ellenőrzés, az autósok egy része a megengedett sebességet kisebb-nagyobb mértékben átlépve vezetett – értékelte a Roadpol Speed akció első két napját Koncz László alezredes. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője elmondta: a vasárnapig tartó fokozott sebesség-ellenőrzés érinti a vármegye teljes területét és minden rendőrkapitányságot, a kampányban az összes fix és mozgó sebességmérő eszköz szolgálatba áll, hogy egyrészt kiszűrjék a közlekedésből a gyorshajtókat, másrészt visszaszorítsák a száguldókat, a sebességhatárokat átlépőket.

Túl nagy ára lehet

– A gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. Azt kérjük a járművezetőktől, hogy az év valamennyi napján tartsák be a szabályokat. Ne azért, mert ellenőrzés van, ne azért, mert egy-egy akcióban kiemelt figyelmet fordítunk erre, hanem önmaguk és mások biztonsága érdekében. Nem telik el úgy nap a vármegyében, hogy az útjainkon ne történjen baleset, ezek között van könnyű és súlyos sérüléssel, de tragédiával végződő is. A testi épségünknél, életünknél semmi sem lehet fontosabb. Nem szabad abban gondolkodni, hogy majd egy kicsit gyorsabban hajtok, és behozom a késést – ennek túl nagy ára lehet – figyelmeztetett az alezredes, aki példaként azt mondta, Budapest–Nyíregyháza között 10-15, Balaton és Budapest között 15 percet nyer, aki gyorsan hajt, ha pedig felvétel is készül, annak nagyon komoly büntetés a következménye.

A lakosságot is megkérdezték

– Mind a nyolc rendőrkapitányságunk területén bármikor, kiszámíthatatlan időben, bárhol, lakott területen belül és kívül is mérhetik kollégáink a sebességet, kiszámíthatatlan ideig. Az április 19-én 6 órától kezdődő és 24 órán át tartó Speedmarathon pedig azt jelenti, éjjel is élesre állítják a kamerákat. Ennek az akciónak a különlegessége, hogy a rendőrség a lakosságtól várta a javaslatokat, mely helyszíneken mérjék a sebességet. Ezeket megvizsgáltuk, és kijelöltük a helyeket, a lista csütörtöktől a rendőrség hivatalos honlapján is elérhető lesz, de ez nem jelenti azt, hogy máshol szabad a gyorshajtás – fejtette ki Koncz László, aki a Hajdú-Bihar vármegyei kollégákkal közös akcióról is beszélt.

Minden mást is figyelnek

– A 4-es számú főutat Záhonyig kedden gyakorlatilag teljesen lefedtük sebességmérőkkel. Az ellenőrzés ideje alatt nem tudott úgy végigmenni jármű, hogy ne hajtott volna el egy traffipax mellett. Az pedig, hogy sikerült-e betartani a sebességhatárt, egy hét múlva kiderül, mert akkorra megérkezik a csekk, amennyiben megszegte a KRESZ-szabályait – hangsúlyozta az alezredes, s megerősítette: kollégái természetesen minden más szabálysértést is figyelnek, és a dinamikus ellenőrzés előnye, hogy menet közben is képes a szabálysértést rögzíteni.

– Az ellenőrzés kiterjed a gyalogos-átkelőhelyekre, az elsőbbségi jogok sérülésére, záróvonal-átlépésre, tilos jelzésen áthaladásra, a mobiltelefon, a biztonsági eszközök használatára, védve ezzel is a közlekedés minden résztvevőjét – fogalmazott Koncz László.

Hozzátette: a dinamikus közlekedés nem azt jelenti, hogy beletaposunk a gázpedálba, és azt gondoljuk, hogy mindig meg tudunk állni. Minden esetben a forgalomra kell koncentrálni, annak dinamikáját követni, betartani a szabályokat, figyelni a közlekedőkre, egymásra, mert mindenkit hazavárnak.