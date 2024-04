Onnantól számítva, hogy a rendőrök beélesítették a kamerát, nem telt el 5 perc, s már két gyorshajtót rögzített a készülék. Ezzel debütált kedd délelőtt Nyírbátorban vármegyénk negyedik trafiboxa. A Császári úton felállított eszközön kívül még négyet telepítettek a városba, ezzel vármegyénkben már nyolc trafibox állt hadrendbe. Nyíregyháza, Újfehértó és Levelek után itt is számíthatnak arra a járművezetők, hogy bármikor mérhetik a sebességet – rendőri jelenlét nélkül is.

Tartsák be a szabályokat!

– Kiszámíthatatlan, hogy mikor működik majd a trafibox, ami napi 24 órában is képes a közlekedés ellenőrzésére – mondta a keddi élesítésén Koncz László alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője hozzátette: nemcsak a sebességet tudja mérni ez a modern készülék, hanem ha úgy állítják be, az egyéb közlekedési jogsértéseket – be nem kapcsolt biztonsági öv, tilos jelzésen áthaladást – is képes észlelni és rögzíteni, ha jelzőlámpa is működik a trafibox közelében.

– Az önkormányzat számára prioritás volt, hogy a közlekedési balesetek számát csökkentsék, nagy hangsúlyt kapjon a megelőzés, s ebben fontos szerepük lehet a tarfiboxoknak. Természetesen azt szeretnénk, hogy az autósok önmaguktól tartsák be a közlekedési szabályokat, s nem azért, mert ellenőrzéstől tartanak, vagy látják a trafipaxot, trafiboxot – fogalmazott az alezredes, aki szerint a balesetveszélyes útszakaszokon, gyorshajtási gócpontokban érdemes trafiboxokat kihelyezni. A közlekedésrendészeti osztályvezetőtől megtudtuk, a jövőben tovább bővülhet a trafiboxok száma a vármegyében, akár az önkormányzatok is kezdeményezhetik, hogy saját költségükre megvegyék a készüléket, majd a rendőrséggel megkötött együttműködés alapján ezeket üzembe is helyezhetik.

Lassítják a forgalmat

– A legfontosabb cél az, hogy csökkentsük a gyorshajtások, valamint az ebből eredeztethető balesetek számát. Abban bízom, hogy a trafibox meghozza azt a várt eredményt, amivel biztonságosabbá válik a közlekedés ezeken a bevezetőutakon is – fejtette ki az alezredes, aki úgy látja, komoly gond a figyelmetlenség.

– A járművezetők elgondolkodnak vezetés közben, máshol járnak fejben, nem veszik észre a táblákat – mondta annak apropóján, hogy az eddig üzembe helyezett három trafiboxnál is tapasztalják, érzékelhető a pozitív hatás, ám hiába a jelzés, figyelmeztetés, mindig van, aki a megengedett sebességnél gyorsabban hajt, és már készül is a felvétel, amiért nemcsak bírság, hanem büntetőpont is jár.

– Azért, mert Nyírbátorban van öt trafibox, egyáltalán nem jelenti azt, hogy másfajta ellenőrzésre ne számítsanak a járművezetők. Bárhol és bármikor mérhetünk gépjárműből is, ahogy a dinamikus sebességmérés is megmarad – jelentette ki határozottan Koncz László.

– Nyírbátor egy dinamikusan fejlődő település, az új eszközöknek fontos szerepe lesz a baleset-megelőzésben, a város forgalmának lassításában, mert a gyorshajtás, a sebességtúllépés komoly baleseti tényező – erősítette meg Kazsamér Béla alezredes, rend­őrségi tanácsos.

– A vármegyét nézve Nyírbátor a baleseti térképen nem áll rossz helyen, s bár az átlagtól kevesebb a közlekedési baleset, de ahhoz, hogy megtartsuk s javítsuk ezt a jó statisztikát, a trafiboxok is hozzájárulhatnak. Az elsődleges és legfontosabb, hogy a közlekedők betartsák a szabályokat, a KRESZ előírásait, körültekintően és megfontoltan vezessenek. Sajnos, tavaly volt a kapitányságunk területén halálos közlekedési baleset, reméljük, az idén senki nem veszíti életét közúton, és sikerül tovább csökkentenünk a balesetek számát – mondta a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője.

Mindenki biztonságáért

– Nyírbátoron nagyon sok főút halad keresztül, a határ felől, Románia irányából az autópálya felé is nagyon nagy a forgalom, emiatt nagyon nehéz lett volna különbséget tenni, hogy melyiken jelentősebb a gyorshajtás, ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy egyszerre mind az öt bevezetőútnál elhelyezi a trafiboxot, az pedig a rendőrség szakmai bölcsességén múlik, hogy mikor melyikben helyezik el a kamerát – mutatott rá a döntés hátterére Máté Antal. Nyírbátor polgármestere bízik benne, hogy a boxok egyértelmű üzenete eljut mindenkihez: a legegyszerűbb és legjobb megoldás, ha betartják a sebességhatárokat. Mint fogalmazott, minden településen megfigyelhető, hogy a bevezetőutakon önmagában a tábla nem lassítja le a járművezetőket, ami miatt személyi sérüléssel járó balesetek is történtek.