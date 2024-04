Még a kicsit esős idő sem szegte pénteken a tűzoltók kedvét, hogy felszaladjanak a 9. emeletre, 191 lépcsőfokon, teljes légzésvédelemben, mászóövvel a derekukon, két darab tömlővel a vállukon. Hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók is jelentkeztek a megmérettetésre egyéni, valamint kétfős csapat kategóriában. A céljuk az volt, hogy a leggyorsabban érjenek fel a tetőre, s ezzel megszerezzék a vármegyei bajnoki címet, valamint a jogot arra, hogy részt vegyenek az Országos Lépcsőfutó Versenyen.

Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője a különleges megmérettetésről elmondta: négy év kihagyás után rendezték meg a vármegyei lépcsőfutó versenyt. – Az idén 8 csapat és 9 egyéni versenyző indult a 9 emeletes megmérettetésen, amit a légzőkészülék használatával kell teljesíteni. Ezen kívül mászóvezetőket, és a vállukon kettő darab, úgynevezett C tömlőt visznek fel a legfelső szintre – részletezte a tűzoltó alezredes, és megjegyezte: ez körülbelül 20 kilós túlsúlyt jelent a versenyzőknek. Megtudtuk azt is, hogy 2002-ben indították a versenysorozatot, akkor még acél palackokat használtak, ami plusz 30 kiló teher volt, a mostani kompozit palackok súlya kisebb ennél. – Nemcsak szakmai, hanem általános társadalmi elvárás, hogy a tűzoltók megfelelő fizikai állapotban legyenek. Mi is ezt szorgalmazzuk, ezért a napi kiképzések során is vannak sportfoglalkozásaink. Nagyon fontos, hogy jó fizikuma legyen mindenkinek, hiszen nagyon kevés olyan emeletes épület van Nyíregyházán és a vármegyében is, ahol tűz esetén lehet liftet használni, így gyalog kell feljutniuk a tűzoltóknak – mondta Leskovics Zoltán, és hozzátette: csapat és egyéni kategóriában is hirdetnek eredményt, a Vármegyei Tűzoltó Szövetség támogatásával pedig az önkéntesek külön díjazásban részesülnek, reményeik szerint így az országos megmérettetésen a legjobb csapat vesz majd részt.