Tapasztalatcsere a találkozón

Szabóné Lipkovics Ildikó a Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium igazgatója elmondta, 2005-ben indították el az intézményben a rendészeti ágazati képzést.

– Hét évvel ezelőtt gondoltunk arra, hogy a megyében összefogjuk azokat az iskolákat, ahol ugyanilyen képzést kínálnak, az idén egy kicsit bátrabbak lettünk, kiterjesztettük régiósra a versenyt, így a vármegyénken kívül Borsodból és Hajdúból is érkeztek csapatok. De a ez a nap nem csak a versengésről szól. Két éve változott meg a rendészeti képzés tananyaga, szerkezete, így az ide érkező kollégák is tapasztalatokat cserélhetnek, szakmai egyeztetésre is alkalmas a találkozó azon kívül, hogy mindenki nagyon jól érzi magát – részletezte az igazgató, és megjegyezte: természetesen a nyertes csapatoké nem csak a dicsőség, hanem a Szakképzési Centrumnak köszönhetően az első három helyezett csapat tagjai ajándékokat kapnak, a csapatvezetők pedig vásárlási utalványt. Szabóné Lipkovics Ildikó nagy örömmel azt is elmondta, hogy szeptemberben leteszik az alapját egy öt tantermes, aulás épületrésznek, illetve egy 150 férőhelyes kollégiumot is építenek, ami az idén 153 éves iskola jövője szempontjából egy jelentős lépés.

Befektetés a jövőbe

Végh Attila, a Mátészalkai Szakképzési Centrum főigazgatója kifejtette, hogy egy ilyen verseny a centrumnak is befektetés a jövőbe.

– Az itt lévő gyerekek, akik ma felsorakoztak, és már éppen az egyik teremben írják az írásbeli tesztet, ők a jövő befektetései. Ez a rendezvény nemcsak róluk szól, hanem a Budai jövőjéről is, hiszen rendvédelmi, katasztrófavédelmi, közigazgatás területén jártas szakemberek vannak itt, akikkel eszmecserét folytatunk, beszélgetünk a jövőről, a Budai lehetőségeiről, akár a tehetséggondozás, akár az okleveles technikus képzés területén, vagy különböző duális partneri lehetőségek megteremtéséről – mondta a főigazgató.

Bagi István nyugállományú rendőr ezredes, az Országos Rendőrfőkapitány főtanácsadója, az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács elnöke kifejtette, hogy egyrészt az utánpótlás miatt fontosak ezek a versenyek, másrészt mindig is szívügyük volt, hogy a felnövekvő nemzedékben megtalálják azokat a ígéretes tehetségeket, akikre tudnak építeni. – Szeretnénk, hogy a rendészetben a jövőben minél több olyan fiatalnak legyen lehetősége érvényesülni, akik nagyon jó képességekkel rendelkeznek. Sajnos ma nem a legnépszerűbbek a rendészeti pályák, de úgy hisszük, hogy ebben jelentős változás lesz. A Belügyminisztérium is nagy hangsúlyt fektet a megváltozott szakképzési rendszerben a duális képzésre, és a rendészeti szervek is be fognak lépni duális képzőhelyekként. A középiskolák, technikumok, a 13. évfolyamukban a tanulókat duális képzőhelyekre küldhetik, amelyben rengeteg rendőri hely lesz, nagyon sok olyan ismeretet elsajátíthatnak, ami esetleg a pályaválasztásukat a későbbiekben jelentősen befolyásolja – részletezte Bagi István, aki a Miskolci Rendvédelmi Technikumnak tizenhat évig volt az igazgatója.

Szorosabb kapcsolat

Dr. Verhóczki János rendőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának a tanulmányi osztályvezetője szintén fontosnak tartja az utánpótlásképzést. – Egy nagyon jó kialakuló kapcsolat van a technikum, illetve a Szakképzési Centrum és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között, és a közös pont tulajdonképpen a közszolgálati technikusképzés. Az egyetemnek ez két irányból is fontos: egyrészt a rendészeti vonal miatt, a másik ága a közszolgálati technikus képzésnek a közigazgatási ügyintéző, az ezt tanuló diákokra az egyetem állam és nemzetközi tanulmányok kara tekinthet utánpótlásként. Azért is jöttünk el, mert egy kicsit szorosabbra szeretnénk fűzni a kapcsolatot a jövőben – mondta az ezredes, és kifejtette: egy még magasabb színvonalú képzést szeretnének elérni, ez egy jó alkalom arra, hogy megismerje az iskolát, a helyi körülményeket, megnézze, hogy milyen képzés folyik az intézményben, és tovább tudjanak majd lépni az együttműködés kialakítása érdekében.

Izgalmas feladatok

Molnár Roland rendészeti tantárgyakat oktat a Budaiban, a versenyfeladatokat mutatta be. – Az egyik teremben a lövészet két fajta feladatból áll. Először egy lufit kell eltalálni egy 10 x10-es kis lyukon keresztül, ha ez sikerült, akkor öt lövést pedig leadhat egy lőlapra a versenyző. A másik két versenyzőnek pedig úgynevezett bukócélokat kell eltalálni. Öt lövésük van, ha eltalálják a célt, akkor az nyilván ledől, ami 10 pontot ér. A büntetésvégrehajtás termében zárkarendet kell felismerni, tudniuk kell jogszabály szerint, hogy milyen eszközök megengedettek, és melyek tiltottak egy zárkában. Van még egy szabadulószoba is, a kinti rohampályán pedig elsősorban a fizikai erőnlét szükséges: kell fekvőtámaszt nyomni, felülést csinálni, futni lövedékálló mellényben, gépkarabéllyal a kézben, az utolsó 25 méteres szakaszon még a társát is fel kell vennie a hátára a diákoknak – részletezte az oktató, és hozzátette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Oktatási és Kiképzési Alosztály vezetőjével, Usztics Attila r. alezredessel állította össze az iskola a feladatokat úgy, hogy mérjék a felkészültséget mind tudásban, mind fizikai erőnlétben, de ugyanakkor látványosak is legyenek.

Kihívás

A legmesszebbről Lőrinciből érkezett a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Március 15. Technikum Szakképző Iskola és Kollégium csapata. Hatvani Ferenc az iskola rendészeti tanára

szakmai kihívásnak is tekintette ezt a lehetőséget. – Komoly rangja lett ennek a versenynek az elmúlt évek során, a diákjaink szeretik megmérettetni magukat, és a felkészítő tanároknak is, egy jó érzés, visszajelzés arra, hogy hol tart az iskolánknak a képzési szintje. Tehát szakmailag is egyfajta továbbképzés, és egy rangsorolás is, hisz megnézzük, hogy állunk más iskolákhoz képest. Tanulni is jöttünk és tapasztalatokat szerezni – fejtette ki Hatvani Ferenc, aki hozzáfűzte, két és fél hónapja készülnek a versenyre. Szívügyüknek tekintették, hogy eljöjjenek erre a megmérettetésre, és méltó módon képviseljék az iskolájukat.