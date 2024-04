Csak részben ismerte be a bűnösségét az a biztonsági őr, aki életveszélyesen összevert egy családapát Nyíregyházán - írta a Tények. A tömegverekedésről brutális videó készült, az ügynek jelenleg 11 vádlottja van, akik azért támadtak egymásnak, mert az őrök nem engedtek be egy fiatalt az egyik szórakozóhelyre. Most tartották az előkészítő ülést, ahol négy embert már el is ítéltek. Egyikük felfüggesztett börtönt, míg a három másik verekedő pénzbüntetést kapott.