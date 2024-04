Több egység is keresi azt a férfit, aki vasárnap délután került a vízbe a Tisza-hídról Vásárosnaménynál. A vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata lapunknak megerősítette, hogy csónakokkal is kutatnak a férfi után, bővebb tájékoztatás később várható. A haromhatar.hu arról számolt be, az esetnek több szemtanúja is volt, akik szerint a férfi önként ugrott le a hídról.