Szüleihez menekült a verés elől egy nő, de élettársa berúgta a lánccal lezárt bejáratot. Telefonon is zaklatta a nyírbátori családot, miután élettársa elmenekült tőle. A nő egy szekrény mögé bújt amikor a férfi rájuk rontott, ezért nem találta meg. Az ámokfutó testvére viszont azt mondja, fivére ártatlan. Most az is kiderült, hogy a férfi barátja a kemecsei támadónak, aki megvakította a volt párját, annyira jóban vannak, hogy ő vitte a bíróságra.

Forrás: tenyek.hu