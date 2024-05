A IV. Ügyeleti Szakmai Verseny záró napján írásbeli teszt várta a műveletirányítókat, akiknek jellemzően csak a hangjával találkoznak a segítséget kérők. Ezúttal azonban nem csapatban dolgoztak, és nem kellett segélykérőhívásokat sem fogadniuk, csupán egy tollat kaptak a kezükbe és az egyéni tudásuk került a fókuszba.

A műveletirányítóknak a rendelkezésre álló információk birtokában a káreset helyszínéhez legközelebb eső tűzoltóságról a megfelelő számú egységet, a szükséges felszereléssel rendelkező járműveket kell riasztaniuk. Emellett számos szabályt ismerniük kell, a segítségnyújtáshoz szerteágazó tudásra van szükség. A versenyre összeállított ötvenperces elméleti tudásfelmérő ötven kérdése alaposan próbára tette a szürkeállományukat. Helyesen kellett megválasztaniuk egy feltételezett tűzeset riasztási fokozatát, és biztosnak kellett lenniük abban is, hogy az eset jellegének függvényében elegendő számú tűzoltóegységet riasztanak a helyszínre. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot álmukból felriasztva is ismerniük kell, így ez sem okozhatott számukra problémát. De volt kérdés az e-call jelzést adó járművekre vonatkozóan, sőt a veszélyes anyagot jelző táblákat is fejből kellett beazonosítaniuk. Tudniuk kellett, hogy az adott bárca fertőzésveszélyes anyagra, gyúlékony gázra, vízzel gyúlékony gázokat képező anyagra, esetleg öngyulladó szállítmányra vonatkozik-e.

Az eredményhirdetésen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese gratulált a versenyzőknek. Mint mondta: felgyorsult világunkban elengedhetetlen a folyamatos képzés és önképzés ahhoz, hogy helyt tudjunk állni a mindennapokban. Hozzátette, a mostani verseny is azt bizonyította, hogy felkészült szakemberek segítik a bajbajutottakat - írta a katasztrófavédelem.

Eredmények:

Egyéni műveletirányító:

helyezett: Jorsits Tamás tű. zászlós, Győr-Moson-Sopron VMKI helyezett: Kiss Róbert tű. zászlós, Komárom-Esztergom VMKI helyezett: Fekete Szabolcs tű. zászlós, Győr-Moson-Sopron VMKI

Egyéni ügyeletvezető:

helyezett: Szüts Tamás tű. őrnagy, Győr-Moson-Sopron VMKI helyezett: Lapis András tű. alezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén VMKI helyezett: Nagy Attila tű. törzsőrmester, Fejér VMKI

Összesített csapat: