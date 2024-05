Komoly munkát végeznek

Dr. Kovács Ferenc polgármester a megnyitón hangsúlyozta, ez a rendezvény a város számára is nagy jelentőséggel bírt, a katasztrófavédelem biztosítja a nyíregyháziak biztonságát.

– A tűzoltólaktanya is Sztárek Ferenc nevét vette fel. A közbiztonságért hosszú idő óta elkötelezetten sokat tevő embereknek az önkormányzat egy róla elnevezett díjat is oda szokott adományozni – tette hozzá a polgármester, aki azt is kiemelte: a Kossuth tér tökéletes helyszín erre a versenyre.

Ezután Nagy József tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes osztotta meg gondolatait. Elmondta: a verseny egy másik célja a sport és baráti kapcsolatok ápolása és építése.

– Ha már ismerősként köszönthetjük egymást ezen a helyszínen, akkor a beavatkozások is gördülékenyebben és jobb légkörben folyhatnak majd – fejtette ki. A verseny egyik fő megálmodója Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy, nyíregyházi tűzoltófőparancsnok volt, aki büszke volt arra, hogy ezzel a rendezvénnyel megmutathatták a városlakóknak, mit is csinálnak, mire képesek a mindennapokban ezek a férfiak: milyen erőfeszítéseket kell tenniük, s hogy akkor is tovább kell menni, ha már fájdalmas.

– Egy mentési folyamat nagyjából három vagy öt perc, de ez az időintervallum elég sűrű. Néha át kell lépni a mentális határokat, hogy az ember képes legyen tovább csinálni – árulta el a szakma nehézségeit a főparancsnok, aki végig ott volt, hogy segítse a versenyzőket.