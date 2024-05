Megdöbbenéssel és értetlenül áll a tragédia előtt a település teljes lakossága – mondta lapunknak Bégány Róbert. A mindössze 400 lelkes szatmári község polgármesterétől megtudtuk, hogy a család néhány éve költözött Szamosújlakra és szépen beilleszkedtek a közösségbe.

– Elfogadták őket a helyiek, törekvő, igyekvő családként mindent megtettek, hogy jó körülményeket teremtsenek a 2 kiskorú gyermeküknek. Van egy nagykorú gyermekük is, és éppen most várták nagy szeretettel az első unokájukat. Felfoghatatlan, ami történt – tette hozzá a településvezető, a rendőrök pedig még délután öt óra előtt is helyszíneltek.

Mint korábban megírtuk, egy szamosújlaki családi házban szerdán holtan találtak egy házaspárt. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja haláluk körülményeit – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Lapunk úgy tudja, hogy a férfi bántalmazta a nőt, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe, ezt követően a férfi öngyilkosságot követett el.