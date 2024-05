Van, ami változott, és van, ami nem.

– Sok térfigyelő kamerát szereltek fel Nyíregyházán, és jó tudni, hogy már alig van olyan utca, amelynek legalább egy ingatlanán ne lenne biztonsági kamera. Az viszont aggasztó, hogy a kerékpár-tulajdonosok jelentős része lezáratlanul helyezi el közterületen a biciklijét, vagy csak régi típusú, egyszerű, sodronyos spirállakattal védi – magyarázta Gerebenics Péter hadnagy, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság bűnügyi osztály főnyomozója. – A széles körű adatgyűjtés során több biztonsági kamera felvételét kielemeztem, és a saját szememmel láttam, ahogy az elkövető puszta kézzel feszítette fel egy kiszemelt bringa lakatját, pedig nem mondanám vasgyúrónak.

A nyomozás még november végén indult, és havonta újabb üggyel bővült.

– Már az első kamerafelvételből látszott, hogy gyakorlott kerékpártolvajjal van dolgunk – folytatta a főnyomozó. – Sajnos az elkövető a december végi esetnél sem volt jól felismerhető, január elején azonban rákapcsolt. Abban az időszakban három kerékpárt is ellopott, ráadásul az egyiket fényes nappal, és az egyik felkutatott és lefoglalt kamerafelvételen az ábrázata is látszott. Ebből kivettünk néhány képkockát, majd ezeket körüzenet formájában küldtük szét a városi kollegáknak, de a polgárőrségnek is továbbítottuk. Először egy körzeti megbízott jelzett vissza, hogy tudja, kiről lehet szó, de egy másik kollégája is felismerte. Polgárőröktől is kaptam használható információt, és közben szemtanút is találtunk, aki szintén a kamerakép alapján azonosította.

T. Balázst (28) ismerték a zsaruk.

– Kerékpárlopás miatt a közelmúltban már indult vele szemben eljárás, amiért a bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Ennek még a hatálya alatt állt, ezért őrizetbe vettük, miután a tartózkodási helyén elfogtuk és előállítottuk – vázolta a hadnagy. – Eleinte nem vitte túlzásba az őszinteséget, de krimináltaktikai eljárásmódok alkalmazásával meggyőztük arról, hogy a saját érdekében működjön együtt velünk. Végül részletes, feltáró jellegű beismerő vallomást tett, melyben további bűncselekményeket is elismert, összesen öt biciklilopást. Hozzá kell tennem, az egyesített nyomozást azokra is kiterjesztettük, akiket a társaságában láttunk. Egyikük elmondta, hogy amikor T. Balázs elárulta neki, hogy kerékpárt akar lopni, le akarta erről beszélni, de nem járt sikerrel.

Három biciklit szereztek vissza eredeti állapotában.

– Ezeket ismerősöknek adta el, és csak néhány ezer forintot kért értük, pedig jóval értékesebbek; 100 ezer forintos is volt köztük. A negyedikről azt mondta, szétszerelte és alkatrészként értékesítette, az ötödiknek sajnos nyoma veszett – mondta Gerebenics Péter, és kiemelte, hogy a gyors felderítést csapatmunkának tartja. – A körlevélre rövid időn belül több kolléga is reagált, és polgárőrök is visszajeleztek, mondhatni, az ügy megoldódott egy elektronikus levélváltással.

A nyíregyházi T. Balázs beismerő vallomást tett, és a bíróság gyorsított eljárásban 1 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte, amihez a korábbi, felfüggesztett börtönbüntetését is hozzá fogják számolni. - olvasható a police.hu oldalon.