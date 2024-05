Jobban van az a kemecsei kisfiú, akit néhány nappal ezelőtt az iskolában vertek meg iskolatársai. A tízéves gyereket a nyíregyházi kórházban ápolják. Mint ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten lányok mentek neki a fiúnak és rúgták, ütötték az iskolai szünetben. A bántalmazás következtében megrepedt a lépe, még aznap megműtötték a kórházban. Azóta lábadozik, gyógyul, a fájdalmai is csillapodtak, már sétálgat is egy keveset, s ha minden jól megy, a hétvégén haza is mehet a kórházból – tudtuk meg a fiú édesapjától. Adrián apukája elmondta, a fiát megviselték a történtek. A család reméli, hogy a gyerekük túlteszi magát a történteken és élheti a korábbi életét.

Folyamatosan sírt

– Sok minden befolyásolja, milyen hamar épül fel, bizakodunk abban, hogy mivel fiatal a szervezete, fel tud épülni, az immunitása is erős marad. Az orvosok is biztatnak minket. Nagyon jól tudjuk azt is, hogy egy ilyen bántalmazás nemcsak testileg, hanem lelkileg is nyomot hagy. Az első napokban nagyon-nagyon rosszul viselte, hogy bántották, hogy így járt. Folyamatosan azon sírt, azt hajtogatta, hogy olyan akar lenni, mint régen. Azt kérdezgette: miért vele történt ez meg. Mostanra derűlátóbb lett, ezt annak tudjuk be, hogy egy kicsit jobban érzi magát, de az még kérdéses, hogy később lesz-e szüksége pszichológusra, sikerül-e ezt az egészet feldolgoznia – fűzte hozzá a történtekhez az apuka. Adrián a kórházban sem volt egyedül, a testvére meglátogatta, és nagyon jól esett neki a barátok, ismerősök sok-sok támogató üzenete. Mi is mielőbbi gyógyulást kívánunk a kisfiúnak! KO