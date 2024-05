Mentőhelikoptert is hívtak hozzá, de hiába, belehalt a sérüléseibe. A Tények úgy tudja, hogy nem viselt bukósisakot a rolleres férfi, úgy esett fejjel a betonra. A helyszínen készült riportban megszólalt a környéken dolgozó asszony, aki először vette észre a földön fekvő, vérző férfit. A nő szerint nem viselt védőfelszerelést a rolleres. A mentésirányítás egy esetkocsit és mentőhelikoptert is riasztott a helyszínre. Ménes Dávid, az OMSZ kommunikációs munkatársa a Tényeknek elmondta, hogy a fiatal férfi súlyos fejsérülést szenvedett, a helyszínen több életmentő beavatkozást el kellett végezni, a helyszíni ellátás után azonnal a traumatológiai centrumba szállították.

– Sajnos, a média tévesen tájékoztatta az olvasóit a Nyírteleken történt rolleres balesetről. Az már kiderült, hogy a balesetet nem kátyú okozta, bár még vizsgálják a vasárnapi tragikus esemény körülményeit. Itt Nyírteleknél nincsenek kátyúk – mint ahogy az egész Nyíregyháza Tokaj közötti – bicikliúton sem. Biztonságosan lehet közlekedni, szombaton is több ezren tekertek a 7. Bringa Pikniken, senki sem sérült meg – mondta dr. Bartovics Norbert, Nyírtelek jegyzője. – Körültekintően kell közlekedni, akár rollerrel, akár kerékpárral, és védőfelszerelést viselni, hogy minél kevesebb ilyen tragikus baleset történjen, mint a vasárnapi – hívta fel a figyelmet dr. Bartovics Norbert. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság sajtószóvivője azt nyilatkozta hétfő délelőtt, hogy még vizsgálják a baleset körülményeit.

Még nem lépett életbe

Többször is írtunk róla, hogy készül a KRESZ módosítása, ahol többek között rendezni fogják a rolleres közlekedés szabályait is, ennek keretében végre jól meghatározott kategóriákba sorolnák az elektromos rollereket. A kisebb teljesítményű, 25 kilométeres óránkénti sebességnél nem gyorsabb eszközök kerékpárnak, míg a nagyobb és erősebb, ennél nagyobb sebességre is képes rollerek segédmotornak minősülnének. Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató pedig arról beszélt egy korábbi cikkünkben, hogy egy újabb tervezetről adott hírt a Magyar Biztosítók Szövetsége, mely értelmében kötelező felelősségbiztosítást kellene kötni ezen eszközök némelyikére.

A legnagyobb felelősség azonban a közlekedők kezében van: jól megválasztott sebesség, figyelem, védőfelszerelés.