Két korosztály, középiskolás diákok és a nyugdíjas szövetség tagjai töltötték meg pénteken a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ irodáját, szerencsére ők még nem lettek online csalás áldozatai, s hogy nem is váljanak azzá, az első, de hagyományteremtő céllal megrendezett Kiberexpón vettek részt.

Online csalás – egyre több pénzt szereznek meg a gyanútlan emberektől, hangzott el a Kíberexpón

Fotó: Bednárik Mónika / Forrás: Kelet-Magyarország

Online csalás számtalan módszerrel

– Egyre több a virtuális térben elkövetett bűncselekmény, sajnos egyre többen lesznek csalás áldozatai, a bűnözők az internet és informatikai minden eszközét felhasználják arra, hogy gyanútlan emberek pénzét megszerezzék. Ez a rendezvény is arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az ilyen esetek megelőzhetőek, ha figyelmesek, megfontoltak vagyunk, hamar észrevehetjük a csalásra utaló jeleket – mondta az expón dr. Kovács Attila alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője kiemelte, 2024 prevenciós tevékenységének fókuszában az online csalások állnak, erre az emelkedő tendencia miatt van szükség.

– Kézzelfogható tanácsokat adunk arra, hogyan kerülhető el, hogy az online térben váljanak áldozattá. Az elkövetők palettája nagyon széles, az unokázós csalástól, az adathalász banki email küldésén, a hamis banki telefonhíváson, a nagy szolgáltatók nevével visszaélésen, a romantikus csalásokon át, a hamis online webáruházak ajánlaton, a közösségi térben lekövetett adatlopáson át már a munkahelyi csalások is egyre több áldozatot szednek. Ez utóbbi esetben például érkezhet hamis vezetői utasítás emailben vagy telefonon hamis számla kiegyenlítésére, a másik módszerrel pedig ál ügyfél vagy beszállító tesz úgy, mintha a cég valódi partnere lenne, s másik számlaszámra kérik a kifizetést – mutatta be a módszereket az alezredes, aki úgy fogalmazott: bármelyik esettel is találkozunk, a lényeg ugyanaz, legyen bennünk egészséges gyanakvás.

– A 21. században már minden korosztály a virtuális térben él, okoseszközök vesznek bennünket körül, amelyeket állandóan használunk, s tudomásul kell venni, a hiszékenységet, az esetleges tapasztalatlanságot használják ki a csalók. Ha megtanuljuk, hogy bank soha nem kér kártyaadatokat, PIN-kódot, számlaszámot, személyes adatokat, de arra sem utasítanak, telefonon vagy sms-ben, hogy programot töltsünk le vagy azonnal utaljunk pénzt. Ha ilyen történik, azonnal szakítsuk meg a hívást, az email pedig töröljük – ismételte a tudnivalókat dr. Kovács Attila. A hamis weboldalakról pedig árulkodik a furcsa nyelvezet, a helyesírási hibák, sürgető hangnem, nem várt csatolmány, a megjelenített névtől eltérő hivatkozás.

A Nyíregyházi Áldozatsegítő Központban két generáció képviselő vettek részt az expón

Fotó: Bednárik Mónika /Kelet-Magyarország

Ne szégyenként éljék meg

S nem véletlen a helyszín sem, mert mint dr. Jászai Áron, a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ koordinátora elmondta, hozzájuk is egyre több olyan ember tér be, akik online csalás áldozatává váltak.

– Másfél éve tapasztaljuk, hogy nagy mértékben és folyamatosan nő a virtuális térben elkövetett bűncselekmények száma, nagyon sok bajba jutott személy fordul hozzánk, főként mert anyagi krízishelyzetbe került. Ők azok, akik az elkövetés során szinte minden pénzüket leemelték a számlájukról, sok esetben még a megtakarításaikat, lekötött betéteiket is odaadták a csalónak, de van arra is példa, hogy személyi kölcsönt is felvesznek a megszerzett adatokkal – részletezte Jászai Áron, s hozzátette: ilyen esetben az általuk nyújtott leggyorsabb elérhető támogatás – jogszabályban meghatározott feltételhez kötött – az azonnali pénzügyi segély.

– Ez egy krízissegítség, az a célja, hogy a rendszeres jövedelem megérkezéséig az áldozat tudja finanszírozni a lakhatási és rezsiköltségeit, élelmiszert, gyógyszert vásároljon. Nagyon sokan kérik a jogi segítséget is, a leggyakrabban elhangzó kérés, hogy fordítsuk vissza az átutalást, szerezzük vissza a pénzüket. A koordinátor arra biztat mindenkit, ha áldozattá vált, forduljon hozzájuk, kérjen, mert van segítség.

– Ne szégyenként éljék meg, ami velük történt, ehhez pszichológusi segítséget is tudunk nyújtani, mert azt látjuk, gyakran az anyagi kárnál nagyobb bajt okoz az érzelmi, lelki megrázkódtatás, különösen akkor, ha egy fontos cél érdekében félretett pénz kerül illetéktelen kezekben. Értően oda kell egymásra figyelnünk, s bátran el kell mondanunk, ha ez megtörtént. Tudatosítsa magában mindenki, ez a bűncselekményforma nem válogat nem, végzettség vagy korosztály szerint, olyan jól kimunkált és felépített módszerekkel dolgoznak a csalók, ami képes bárki megtévesztésére. Éppen ezért a legfontosabb tanács, hogy legyenek gyanakvóak, szkeptikusak, az adataikat nem osszák meg, ne adják ki senkinek, s kérésre semmilyen programot ne telepítsenek az eszközeikre – tanácsolta dr. Jászai Áron.

Azt pedig jó volt hallani a középiskolásoktól, hogy szerencsére még nem találkoztak internetes csalókkal, s reméljük nem is válnak áldozattá, mert körültekintőek lesznek és a tudásuk megvédi őket a bűnözőkkel szemben.

Arctalan bűnözők

A vármegyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztályának főnyomozója pedig arról beszélt, a hagyományos bűncselekményekkel szemben nehezebb, időigényesebb, de nem lehetetlen felderíteni az ilyen eseteket.

– Az online világ dinamikusan fejlődik, napról napra változnak ez elkövetési módszerek is, az elkövetők az internet adta anonimitást használják ki, azonban a metaadatokban mindig maradnak apró jelek, nyomok, amelyeket követve végig lehet követni a pénz útját, az elkövetőt beazonosítani, majd később felelősségre vonni – magyarázta a szakember. S mint mondta, a kiberbűnözéssel foglalkozó kollégákkal együtt folyamatosan tanulnak, képezik magukat, hogy lépést tudjanak tartani a bűnözőkkel – mondta Rudolf Gábor főhadnagy.