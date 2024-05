Idegméreggel mosta meg egy anya a három lánya haját Ópályiban, büntetőeljárás indult az ügyben.

A hajtetűket akarta kiirtani a gyerekek fejéről, de állatoknak szánt szert használt az Ópályiban élő nő – derült ki a Tények riportjából. A gyerekek hánytak és elájultak, a legkisebb került a legsúlyosabb állapotba. Az anya szerint a szomszéd adta neki a vegyszert, nem tudta, hogy akár halálos is lehet. A Tényeknek azt nyilatkozta egy ismerősük, hogy 20-30 család is ezt a szert használja a faluban, ami szerintük csodákra képes. Azonban a gyerekek rosszul lettek tőle. Először a legkisebb, a 2,5 éves hányt, majd elájult, azonnal hívták a mentőket. A Tények úgy tudja, hogy a légzése is akadozott, ezért lélegeztetve kellett a nyíregyházi kórházba szállítani. Majd a 8 és 12 éves kislánynak is gyorsan romlott az állapota, két óra múlva a két nagyobb gyermeket is kórházba kellett vinni, őket is életveszélyes állapotban. A riportból kiderült, hogy a diazinon nevű rovartartószert tartalmazó anyagból az anya fél liternyit önthetett a gyerekek hajmosó vizébe. A Tények szerint az intenzív osztályon először nem tudták, hogy miért vannak rosszul a gyerekek, mert az anya nem közölt részleteket, csak annyit mondott, hogy tetűirtót használt. Ha az orvosok és az ápolók nem faggatták volna kitartóan, a legsúlyosabb állapotban lévő legfiatalabb gyerek meg is hallhatott volna, ugyanis az idegrendszerre ható méreg a gyermekekre akár végzetes is lehet. Életveszélyes állapot Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tények riporterének azt nyilatkozta, hogy mind a három gyerek hányt, s ment a hasuk, a helyszíni vizsgálat és terápia után a nyíregyházi kórházba szállították a kicsiket. Dr. Kiss Csaba háziorvos szerint eszméletvesztést, a légzés és a keringés leállását is okozhatja egy ilyen mérgezés. – Ilyenkor nagyon fontos, hogy minél hamarabb megkapja a beteg a megfelelő ellenszert, az atropin nevű gyógyszert, amit mindenképpen orvosnak kell beadnia – részletezte a kótaji háziorvos. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Borsodi-Buss Emese elmondta: életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége miatt hallgatta ki a nyomozóhatóság az édesanyát. – Rendes és tiszta család. Az anyuka nem tudott semmiről semmit, hozatta a szert, és megpróbálta tisztítani a gyerekek fejét – sajnálkozott a család egyik rokona, Máté Gyuláné a Tényeknek, és megköszönte az orvosoknak, hogy meggyógyították a három gyermeket. Súlyos mérgezés Az a veszélyes szer, amivel az anya megmosta a gyerekek haját, bőrön át is felszívódik, és olyan enzimekre hat az emberi szervezetben, amelyek egy káros anyag lebomlásáért felelnek. Dr. Mayer Mátyás igazságügyi toxikológus szakértő a riportban kifejtette, hogy van egy acetilkolin nevű ingerületátvivő anyag, és vannak enzimek, amik ezt elbontják, hogy ne maradjon ott a két sejt közötti térben. A diazinon azonban meggátolja ennek az anyagnak a lebomlását, ami felhalmozódva súlyos tüneteket okoz. Tehát a diazinon ezt az enzimet gátolja meg: az acetilkolin nem bomlik el, ott marad és túlsúlyba kerül. Ezért az egész testre, az egész szervezetre kiterjedő tünetei vannak a mérgezésnek. Verejtékezést, görcsöket okoz, ami légzéskimaradáshoz, akár halálhoz is vezethet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a gyerekek életét sikerült megmenteni, a Tények információja szerint túl vannak az életveszélyen, de azt még nem lehet tudni, szenvedtek-e maradandó károsodást.