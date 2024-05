Szász József törzszászlós tanítani tudná a körzeti rendészetet, és teszi is, hiszen ő vezeti a nagyvarsányi székhelyű csoportot. Eredményességének záloga az emberséges határozottság és az ebből fakadó közösségi kapcsolattartás. Tavaly erre alapozva derített fel egy betöréssorozatot, de azon aligha fog túltenni, amikor informátora révén előbb értesült egy lopásról, mint a károsult.

Tudta, és kész!

– Nem tudom felidézni, mikor és miért kezdtem el kacsingatni a rendőri életpálya felé, de abban biztos voltam, hogy olyan középiskolában akarok továbbtanulni, ahol van rendészeti ágazati képzés. – idézte fel Szász József, aki a baktalórántházai Vay Ádám Gimnáziumban érettségizett. – A közbiztonsági osztályban még önvédelmi oktatásban is részesültünk, és többen is rendőrök lettünk. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulójaként kérelmezhettem, hova menjek rendőrségi gyakorlatra, és természetesen a vásárosnaményi kapitányságot választottam, ahonnan fogadó nyilatkozatot is kaptam, és oda is szereltem fel 2001. július 1-ével, pontosabban a Tarpai Rendőrőrsre, aminek külön örültem, mert onnan származom.

Négy évvel később lett Beregsurány és Márokpapi körzeti megbízottja.

– Tarpán ismerős voltam, és ennek az előnyeit helybéli járőrként kamatoztatni is tudtam, ezért aztán, amikor Beregsurány és Márokpapi körzeti megbízottja lettem, nagy hangsúlyt fektettem rá, hogy ott is minél nagyobb legyen a személyismeretem. Aligha mondok újdonságot azzal, hogy ennek a feladatkörnek ebben rejlik a záloga, bár ennél többről van szó – magyarázta a törzszászlós, aki a körzeti székhelyek 2013-as rotációját követően lett Aranyosapáti körzetti megbízottja. – Kezdetben a helybéliek szemében egy rendőr voltam a sok közül, ma viszont már mindenki Jóska bá’-ja vagyok, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne tekintélyem. Ezt az egyensúlyt emberséges határozottsággal sikerült elérnem és megtartanom. Tudják rólam, hogy kisebb szabály-, avagy jogsértés esetén, például amikor azt látom, hogy nincs csengő egy kerékpáron, először szóban figyelmeztetek, megemlítve, mekkora bírságot szabhattam volna ki, amit ki is szabok, ha így még egyszer meglátom, de már több esetben tapasztaltam, hogy ez a fajta előzékenység meghálálja magát. Ilyen helyzetben nem egy helybéli mondta már nekem, hogy ha valahonnan eltűnt valami, nyugodtan hívjam fel, hátha tudja, ki csinálta, és ezt az ígéretét be is váltotta. Számos egyéb, vagyon elleni bűncselekmény mellett tavaly ilyenkor így sikerült felderítenem egy 13 rendbeli sorozatbetörést. Tudtam kinek lehet információja a dologról, és az ellopott értéktárgyak is előkerültek, nagy részük már környékbeli orgazdáknál voltak.

Ekkor már a Nagyvarsány, Kisvarsány, Aranyosapáti és Gyüre közrendjére ügyelő körzeti megbízotti csoport parancsnoka volt; 2021 februárjában nevezték ki ebbe a beosztásba.

– Nemrég arra is volt példa, hogy hamarabb értesültem egy lopásról, mint a megkárosított ember. A kapott információ arról szólt, hogy Aranyosapátiban, a Kossuth út egyik házának kertjéből kiloptak egy fűkaszát. Tudtuk, ki tette, és azt is, hogy melyik orgazdánál kell keresni, de azt nem, hogy melyik portára surrant be érte. Az 1. számnál kezdtük az érdeklődést, és így jutottunk el egy nénihez, aki amikor megnézte, hogy megvan-e még a fűkaszája, döbbenten újságolta, hogy csak a hűlt helyét látja. Nagyon megijedt, de megnyugtattam, és öt perc múlva ott voltam nála az ellopott fűkaszával. Elmosolyodott, a szemembe nézett, és csak annyit mondott: „Köszönöm!” De olyan szívélyesen mondta, hogy meghatódtam. Most már tudom, hogy például ezért is akartam rendőr lenni.

SZ. Z. J. -police.hu.