Tilos jelzés ellenére hajtott be a vasúti sínekre, ami után nemsokkal a sorompó is lezárult - írt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán, s fontos tanácsokat is adtak.

A vasúti átjárót fokozott óvatossággal közelítsd meg!

A vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha mindkét sorompó nyitva van!️

A fényjelző vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad!️

Vasúti átjáróban és közvetlenül előtte TILOS előzni!️

A tilos jelzés a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is!️

Kérjük, csak akkor hajts át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtél arról, hogy semmilyen veszély nem gátolja az áthaladást!️

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség