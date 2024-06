Lehasadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat tegnap a nyíregyházi kórházhoz. A gyalogosforgalmat veszélyeztető ágakat a helyi hivatásos egység motoros láncfűrész segítségével távolította el.

Műhelyre dőlt akácfát távolítottak el tegnap az ibrányi önkormányzati tűzoltók a gávavencsellői Báthori utcában. Az egység a település Lónyai utcájában is végzett műszaki mentést. Ott egy nagy méretű cseresznyefa ága palatetőre hasadt le.

Szerdán is érkeztek kárbejelentések a hétvégi vihar után Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A nyíregyházi hivatásos, az ibrányi önkormányzati és önkéntes tűzoltók beavatkozásokat végeztek Bujon egy Kossuth utcai családi háznál, a József Attila utcában egy palafedésű melléképületnél, valamint Ibrányban a Vasvári és a Kossuth Lajos utcában egy-egy családi háznál avatkoztak be.

Kisebb izzás miatt riasztották a tűzoltókat tegnap délután egy nyírbátori céghez. Egy plazmavágóban a szűrők izzottak. A berendezést áramtalanították az ott dolgozók, majd a város tűzoltói egy porral oltó tűzoltó készülékkel és egy gyorssugárral szüntették meg az izzást, a gépet teljesen visszahűtötték. Személyi sérülés nem történt - írta a katasztrófavédelem.