Könnyeivel küszködött a letartóztatása előtt a hatgyerekes édesanya. Egykori párja is rengeteg papírral az ölében, megbilincselt kézzel meredten nézett maga elé a bíróságon. Úgy tudjuk 12 évig éltek együtt egy házban Porcsalmán, itt nevelték közös gyerekeiket, két lányt és négy fiút. Információink szerint a legidősebb 11 és fél, a legkisebb 6 éves volt - írta a Tények. Tavaly nyáron emelték ki őket a családból.

A szülőket azzal gyanúsítják, hogy éheztették a hat kisgyereket, de volt hogy patkányhúst adtak nekik, vagy emberi ürülékkel megkent kenyeret. Gyakran vesszővel, bottal, szíjjal verték őket, de a ház mögötti ólba is bezárták a gyerekeket. Volt, hogy arra kényszerítették a kicsiket, hogy az utcára menjenek koldulni. De szexuálisan is bántalmazhatták saját fiaikat és lányaikat.

Az is felmerült, hogy a gyerekek nem csak a szülőkkel, hanem másokkal is szexuális kapcsolatba kerültek. Ezt is vizsgálják most a szakértők.

A szörnyűségek azután derültek ki, hogy a gyerekek nevelőszülőkhöz kerültek. A nőt Ököritófülpösről vitték el a rendőrök, ott élt együtt új élettársával.

Most emberkereskedelem, szexuális erőszak minősített esetei, valamint kiskorú veszélyeztetése miatt mind a 6 gyermek sérelmére elkövetett több bűncselekmény miatt letartóztatták egy hónapra a szülőket.

Ha bebizonyosodik a bűnösségük, évekre börtönbe kerülhetnek.