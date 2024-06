A megalapozott gyanú szerint a gyanúsítottak élettársak és hat, 12 év alatti gyermeket neveltek az egyik szatmári településen.

A pár a gyermekek nevelését elhanyagolta, nem öltöztették őket az évszaknak megfelelő ruházatba, és az éheztetés miatt súlyosan alul tápláltak voltak. Gyakran vesszővel, bottal, szíjjal bántalmazták őket, többször a lakóház mögötti ólba is bezárták. Az élettársak a gyermekeket "koldulni" is elküldték, melynek során a szomszédoktól, illetve az utcán járó emberektől pénzt kellett kérniük, illetve cigaretta csikkeket szedniük.

Ezen borzalmakon túlmenően a gyerekeknek szexuális bántalmazást is át kellett élniük, míg őket a családból ki nem emelték.

A nyomozó hatóság a szülőket mind a hat gyermek sérelmére elkövetett emberkereskedelem, szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

Az ügyészség indítványozza mindkét gyanúsított letartóztatását, mert rendkívül súlyos bűncselekményeket követtek el gyermekeik ellen, ezért tartani lehet attól, hogy a büntetőeljárás elől elrejtőznének, és az is feltehető, hogy még ki nem hallgatott tanúkat befolyásolnának.

- Dr. Borsodi-Buss Emese, sajtószóvivő -